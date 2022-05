L’inégalité politique, une épine pour la Municipalité régionale de Caraquet

Le maire Bernard Thériault a organisé cette rencontre à la demande d’un groupe de citoyens interpellés par le nombre de conseillers que contiendra la Municipalité régionale de Caraquet. Un peu moins d’une centaine de personnes ont assisté à l’événement.

Le comité de transition a décidé que le territoire de l’actuelle ville contiendrait quatre conseillers municipaux contre cinq pour le reste du territoire. Il y en aura deux pour le secteur de Bas-Caraquet et de Pokesudie, un pour le territoire de Saint-Simon, un pour Évangéline et Village-Blanchard et un dernier pour représenter Pokemouche et Landry Office.

Le conseil municipal de Caraquet. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Yves Roy est membre du groupe de citoyens préoccupés par l’inégalité des sièges qui favoriserait, selon lui, les communautés à l’extérieur de la ville. Il a fait valoir l’argument que Caraquet allait détenir 53 % de la population de la nouvelle entité (4148 habitants sur 8194) et 69 % de l’assiette fiscale (395 millions $ sur 616 millions $) à compter du 1er janvier 2023, mais un siège de moins dans le nouveau conseil.

Position de majorité

Roberta Dugas, mairesse de 1992 à 2001, s'oppose à cette formule proposée et demande l’égalité.

Si quelqu’un est en position de majorité, pourquoi aurait-il besoin de négocier? Malgré tout ce qui s’est dit par des personnes de bonne volonté, nous ne sommes pas d’accord. Le gros n’a jamais voulu écraser le petit. On va se réunir et voir ce qu’on peut faire , a-t-elle commenté à la sortie de la rencontre.

Le groupe n’exclut pas l’idée d’aller cogner à la porte du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain.

De l’autre côté, Christian Norris, citoyen de Caraquet, trouve en cette formule choisie par le comité de transition assure un élément d’équité et de débats qui surviendront autour du nouveau conseil à compter du 1er janvier 2023.

« Ça va rassurer les gens de l’extérieur de Caraquet de savoir que leur voix compte, qu’ils seront écoutés et qu’on peut construire un avenir ensemble. Et cela passe par ce genre de représentativité. » — Une citation de Christian Norris, citoyen de Caraquet

Les deux bras d’un même corps

Le maire de Bas-Caraquet, Roger R. Chiasson, s’explique mal cette crainte face au déséquilibre politique qui jouerait contre Caraquet. Il rappelle que son village et la Ville de Caraquet sont comme les deux bras d’un même corps. Le village a bâti des infrastructures importantes, comme le chantier naval, avec l’appui de Caraquet.

Caraquet a besoin de nous et nous avons besoin de Caraquet, juge-t-il. On partage déjà beaucoup de services. Nous n’irons pas nuire à l’avancement de Caraquet. On travaille très bien ensemble et on ne veut pas reculer. Nous aurons des alliances mutuelles dans une démocratie saine.

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Sans le dire ouvertement, le maire Bernard Thériault était sur la défensive devant cet exercice public. Mais il a rapidement retrouvé son aplomb qu'on lui connaît.

Si j’étais sur la défensive, ça fait maintenant longtemps que je ne le suis plus. J’ai été rassuré de voir la communauté et on aurait gagné le plancher, comme le dit l’expression. Nous avons des voix différentes et nous avons eu un beau débat. Je me sens un peu plus léger. Je suis content du résultat. Ça fait deux ou trois semaines qu’il y avait un groupe de résistance et c’est légitime. Normalement, une réunion publique décide du sort de tels groupes et je n’ai rien entendu ici pour nous faire changer d’idée , estime Bernard Thériault.

Le ministre Allain doit faire connaître ses positions sur l’ensemble des entités de la réforme au début de l’été.