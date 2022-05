Journée nationale de la robe rouge : la FSIN réclame plus d’actions en Saskatchewan

En Saskatchewan, la communauté autochtone a appelé le gouvernement à se prononcer sur le rapport de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées à l’occasion de la Journée nationale de la robe rouge qui vise à sensibiliser sur la problématique.

La vice-cheffe de la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FSIN), Aly Bear, réclame des mesures concrètes de la part du gouvernement pour protéger les populations autochtones de la province.

Cela signifie que lorsque quelqu'un est porté disparu et qu'une enquête n'est pas menée correctement, alors [une] femme, notre enfant qui aurait pu être sauvé ne l'est pas simplement à cause de ce manque de sensibilisation , indique Aly Bear

C’est le même appel qu’a lancé la porte-parole de l’opposition officielle en matière de relations avec les Premières Nations et les Métis, Betty Nippi-Albright.

Les deux femmes demandent à la province de reconnaître les niveaux disproportionnés de violence à laquelle les peuples autochtones sont confrontés et d'être solidaires avec eux en adoptant une déclaration.

Cette déclaration tiendra compte des 231 recommandations de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

« Nous, les femmes autochtones, subissons des niveaux de violence disproportionnés qui sont bien trop souvent dus à l'inaction des gouvernements. Il n'intervient pas. Un échec à défendre ceux qui en ont le plus besoin. » — Une citation de Betty Nippi-Albright, porte-parole de l’opposition officielle en matière de relations avec les Premières Nations et les Métis

Pour la députée Nippi-Albright, il est important pour le gouvernement de la Saskatchewan de s'engager à mettre fin au racisme et à la violence systémiques, à l'égard des femmes et des filles autochtones et aux personnes bispirituelles.

Elle invite les élus à passer à l'action et à ne pas se contenter, dit-elle, d'un simple discours sur la situation.

La société dans son ensemble doit se réveiller et reconnaître que lorsqu'il s'agit de femmes autochtones, nous ne recevons pas l'attention que reçoivent les femmes non autochtones lorsqu'elles disparaissent ou sont assassinées, et nous devons changer cela , souligne-t-elle.

Un position relayée par Aly Bear qui dénonce un manque de sensibilisation lorsqu’il s’agit d’une femme ou d’une fille autochtone portée disparue.

Le gouvernement promet d’agir

Le premier ministre de la Saskatchewan Scott Moe indique que son gouvernement avait discuté du rapport final de l'enquête nationale des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Il n’exclut pas la possibilité de travailler avec la FSINFédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan concernant sa demande.

Lorsque la FSIN nous a demandé de jeter un coup d'œil à cette déclaration, nous avons très rapidement examiné les cinq articles de cette déclaration , déclare-t-il.

Et je pense qu'il y a des articles que le gouvernement peut très certainement soutenir [...] Cela mérite un débat dans cette législature , soutient Scott Moe.

La FSIN a mis l’accent sur la nécessité de mettre en œuvre les 231 appels à la justice provenant du rapport.

« Nous demandons à la province de la Saskatchewan, ainsi qu'à nos propres institutions des Premières Nations, d'adopter la Déclaration des femmes des Premières Nations afin que nous puissions protéger notre peuple. » — Une citation de Aly Bear, vice-cheffe de la FSIN.

Aly Bear a indiqué pendant la conférence de presse qu’il serait temps de créer une application, qui servirait aux peuples autochtones d’envoyer leur propre alerte Amber.

Elle faisait notamment référence au jeune garçon de 5 ans, Frank Young, porté disparu depuis le 18 avril dans la Nation crie de Red Earth.

Lors de cette conférence de presse, les deux femmes étaient accompagnées des familles des femmes et des filles autochtones portées disparues ou assassinées.

C’est le cas de Loretta Henderson, la mère de Krista Kenny qui est portée disparue en 2009. Même si ça fait 13 ans depuis sa disparition, c'est toujours aussi difficile. Chaque jour, nous parlons d'elle, nous la mentionnons toujours parce qu'elle était ma fille unique.

Plusieurs activités ont été organisées dans la province pour la marquer la Journée nationale des robes rouges

À Saskatoon, une commémoration s’est tenue au Centre étudiant Gordon Oakes Red Bear de l’Université de la Saskatchewan.

Avec les informations de Sasha Teman, Jérémie Turbide et Laura Sciarpelletti