Les néo-démocrates et les libéraux ontariens partagent plusieurs promesses électorales

De la réduction de la taille des classes à l'abolition des foyers de soins de longue durée à but lucratif, en passant par les remises pour l'achat de véhicules électriques : les promesses similaires ou semblables abondent dans les plateformes du NPD et des libéraux de l'Ontario.

La chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Andrea Horwath, et le chef libéral, Steven Del Duca, ont cependant déclaré jeudi qu'ils n'appuieraient pas un gouvernement minoritaire progressiste-conservateur.

Les sondages suggèrent que les progressistes-conservateurs sont sur le point d'être réélus, mais s'ils ne parviennent pas à obtenir une autre majorité, Mme Horwath et M. Del Duca auront des décisions à prendre.

S'ils ne voulaient pas faire tomber le gouvernement immédiatement, ils pourraient choisir de soutenir l'autre parti ou de collaborer avec lui sous une forme ou une autre.

M. Del Duca a déclaré jeudi qu'il était prêt à travailler, dans un scénario de gouvernement minoritaire, avec tout autre parti qui partagerait ses priorités, comme des investissements dans l'éducation publique et les soins aux personnes âgées.

Doug Ford n'est pas capable de diriger cette province. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a peut-être pas des gens, ici, dans ma communauté, qui auraient pu voter conservateur dans le passé et qui pourraient partager mon désir d'investir dans l'éducation publique , a-t-il lancé.

Si c'est le cas -- et je crois que ça l'est --, alors je suis prêt à travailler avec tous ceux qui veulent des classes plus petites et une dignité financière, et une révolution des soins aux personnes âgées et un plan pour lutter contre la crise climatique.

De passage à Vaughan, jeudi, M. Del Duca a parlé d'un plan visant à limiter la taille des classes à 20 élèves, pour tous les niveaux, et à embaucher 10 000 enseignants supplémentaires.

De leur côté, les néo-démocrates veulent limiter à 24 le nombre d’élèves dans les classes de la 4e à la 8e année et embaucher 20 000 enseignants et autres travailleurs de l’éducation.

Jeudi, la chef Andrea Horwath n’a pas voulu spéculer sur une éventuelle collaboration avec Steven Del Duca.

Elle a plutôt affirmé qu’elle faisait campagne pour devenir première ministre et pouvoir faire du système d’éducation public une priorité.