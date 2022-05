Le premier album de Chloé Breault récompensé aux East Coast Music Awards

Dans la catégorie de l’enregistrement francophone, les compositions de Chloé Breault ont été préférées à : Maltempête de Cédric Vieno, La lune et le soleil de Danny Boudreau, J'Feel Crazy de Marty B et Le succès par le travail de Sluice.

Le premier album complet de l’autrice-compositrice-interprète originaire de Bertrand, dans la Péninsule acadienne, était aussi l'un des cinq finalistes dans la catégorie de l’album de l’année, toutes catégories musicales confondues, mais c’est Slipping Away du groupe Hillsburn qui a reçu le prix.

Les prix de l' ECMAEast Coast Music Association sont décernés en deux temps. Plage des morons est aussi nommé dans la catégorie de l’enregistrement pop de l’année, dont le lauréat sera dévoilé dimanche à Fredericton.

Cet album avait déjà été voté enregistrement francophone de l’année à la remise de prix de l'organisme Musique NB, au Nouveau-Brunswick, en octobre dernier.

Perturbés par deux ans de pandémie, les East Coast Music Awards ( ECMAsEast Coast Music Awards ) ont pu offrir un gala sur scène, devant public, pour la première fois depuis 2019. Il a eu lieu au centre Aitken de l’Université du Nouveau-Brunswick ( UNBUniversité du Nouveau-Brunswick ), à Fredericton.

Les gagnants des 34e East Coast Music Awards Artiste de l'année (choix du public) : Justin Fancy

Compositeur ou compositrice de l'année : Rube & Rake

Artiste afro-canadienne de l'année : Zamani

Artiste autochtone de l'année : Morgan Toney

Chanson de l'année (ex aequo) : Girlfriends de Breagh Isabel et A Heart That Doesn't Want Mine de Dylan Menzie

de Breagh Isabel et de Album de l'année : Slipping Away — Hillsburn

— Enregistrement francophone : Plage des morons — Chloé Breault

Enregistrement rap / hip hop : Ventilation 2 — One8tea

— Enregistrement roots -contemporain : Can't Hold the Light — Quote the Raven

-contemporain : — Enregistrement rock : Waves — Kelly McMichael

Enregistrement par un artiste solo : Andrew Waite — Andrew Waite

— Enregistrement par un groupe : Slipping Away — Hillsburn

— Vidéoclip de l'année (choix du public) : Wise Woman de Mallory Johnson & Twin Kennedy , réalisé par Cecil Johnson

Aucun artiste n’a tout raflé lors de cette 34e édition des ECMAsEast Coast Music Awards . Un seul, le quatuor indie-pop Hillsburn, d’Halifax en Nouvelle-Écosse, a remporté plus d’un prix. En plus d’être sacré album de l’année, leur plus récent opus Slipping Away, a reçu le prix du meilleur enregistrement par un groupe.

Hillsburn menait d’ailleurs les nominations avec cinq, le même nombre que The Town Heroes, un groupe rock du Cap-Breton.

Le musicien country Justin Fancy, de Terre-Neuve, a été élu artiste de l’année. Cette récompense était votée par le public.

Dans la catégorie compositeur ou compositrice de l'année , c'est Rube & Rake qui a reçu les honneurs. Le duo de Saint-Jean de Terre-Neuve est formé de Josh Sandu et Andrew Laite.

Zamani, d’Halifax, a été couronnée artiste afro-canadienne de l’année. Morgan Toney, de Wagmatcook au Cap-Breton, a été choisi meilleur artiste autochtone.

Les quatre provinces de l'Atlantique étaient représentées parmi les gagnants. Les artistes de Terre-Neuve-et-Labrador ont reçu cinq prix. Cinq récompenses sont également allées à des artistes de la Nouvelle-Écosse, dont deux de l'île du Cap-Breton.

Le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard ont chacune vu deux de leurs artistes récompensés.

En 2023, le gala de la 35e édition des East Coast Music Awards aura lieu à Halifax.