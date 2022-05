Feu vert pour le projet du parc de la Pointe-des-Américains

Le règlement d’emprunt ne fera pas l’objet d’un référendum tel que souhaité par les opposants au projet puisque seulement 326 personnes ont signé le registre municipal mis à la disposition des citoyens à l’hôtel de ville pendant trois jours. Ceux-ci avaient jusqu’à 19 heures jeudi soir pour y apposer leur nom. Le nombre de signataires requis pour forcer la tenue d’un référendum était de 1534.

Le projet du parc de la Pointe-des-Américains consiste à la réalisation d’un sentier multifonction de 2,7 kilomètres qui sera accessible tant aux marcheurs qu’aux cyclistes. Un sentier pédestre s’y trouve déjà et d’autres chemins entourent le site.

Le registre était ouvert depuis mardi à Alma. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Au cours des dernières semaines, plusieurs citoyens ont manifesté des craintes à l’égard des intentions de la municipalité. Ils jugeaient ne pas avoir été consultés pour la réalisation du projet et ont remis en doute la pertinence de faire cohabiter marcheurs et cyclistes. Ils voulaient également préserver la végétation du secteur.

Avant la fermeture du registre, la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, a rappelé l’objectif derrière le développement du parc de la Pointe-des-Américains. Selon elle, le chantier se déploiera dans le respect de l’environnement.