L’Outaouais et Ottawa passent en mode estival

L’Outaouais et Ottawa se mettent en mode estival, alors que du soleil et des températures chaudes sont à prévoir au cours des prochains jours.

C’est sous un soleil tapant que de nombreux golfeurs se sont dégourdis les bras, jeudi, sur les verts de la région.

C’est vraiment un très bon début [de saison]. On a vu que les gens sont mordus de golf et qu’ils veulent aller jouer au golf. Ils veulent pratiquer beaucoup aussi , se réjouit Dick Lauzon, du champ de pratique Sous le couvert des arbres, à Gatineau.

Dick Lauzon, du champ de pratique Sous le couvert des arbres à Gatineau. Photo : Radio-Canada

Après plus de deux ans de pandémie et un hiver qui n’a pas semblé pressé de lever les pattes, l’arrivée du beau temps arrive comme une bouffée d’air frais pour les adeptes de golf croisés.

Il fait vraiment beau et on en profite le plus qu’on peut [...] On se sent un peu plus libre. On peut passer du temps avec nos amis sans nécessairement avoir les mesures que nous avions avant , a poussé Jérémie Lévesque, avant de s’élancer sur la balle.

Jérémie Lévesque, un amateur de golf. Photo : Radio-Canada

Enfin le soleil! , s’exclame une autre golfeuse tout sourire un peu plus loin. On en avait vraiment besoin avec les deux années qu’on a eu es, dit-elle avant, elle aussi, de retourner à son swing.

Le retour attendu des terrasses

Après des années marquées par des mesures sanitaires, il n’y avait pas que sur les verts que les gens étaient heureux de se retrouver : en terrasse également.

Ève Jacques, du resto-bar le Piz’za-za, dans le centre-ville de Gatineau, était plus que ravie de ressortir les tables et chaises extérieures pour aménager la terrasse.

C’est le lancement des terrasses, on va fermer l’intérieur. Les gens plus frisquets pourront toujours y aller, bien entendu, mais ça va faire du bien aux chiffres , dit-elle l’air soulagé.

Déjà, quelques employés de retour en présentiel dans le secteur s’étaient donné rendez-vous pour un petit repas au soleil.

Jordan Clermont a profité d'un moment en bonne compagnie sur une terrasse du centre-ville de Gatineau, jeudi. Photo : Radio-Canada

Il fait beau, on ne peut pas se plaindre. Les terrasses sont ouvertes et le retour au bureau arrive en même temps, donc on peut profiter de ce temps-là entre collègues et pour tisser des liens , a dit Jordan Clermont.

Le jardinage a toujours la cote

Le beau temps qui s’installe veut aussi dire la saison du jardinage qui s’amorce. Dans les pépinières de la région, les affaires vont bon train et les clients sont nombreux.

Lyne Laplante, copropriétaire des Serres Robert Laplante à Orléans. Photo : Radio-Canada

Juste à temps pour la fête des Mères. Les gens sont au rendez-vous. Tout le monde est là, mes anciens clients qui reviennent chaque année aussi. Donc j’ai le sourire aux lèvres [...] C’est extraordinaire, les gens ont vraiment hâte de sortir de leur maison. Enfin le beau temps est là. On a plein de belles fleurs. Les couleurs sont extraordinaires , a partagé Lyne Laplante, copropriétaire des Serres Robert Laplante à Orléans.

C’est bon pour le moral, rappelle une psychologue

Par ailleurs, selon Christine Grou, présidente de l’Ordre des psychologues du Québec, il ne faut pas négliger l’impact du beau temps sur la santé psychologique.

Ça nous procure du plaisir, mais en même temps, ça vient avec le fait de voir plus de gens et de s’oxygéner mieux parce qu’on fait aussi plus d'activités physiques à l’extérieur. Donc juste ça en soi, ça fait du bien au moral des gens , souligne-t-elle.

Avec les informations de Rebecca Kwan