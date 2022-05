Jean Charest hué après avoir qualifié le convoi des camionneurs d’« illégal »

La course à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC) a pris un nouvel élan, jeudi, avec la tenue du premier débat de la course visant à trouver un successeur à Erin O’Toole.

Les échanges entre Pierre Poilievre, considéré comme le favori, et Jean Charest ont été particulièrement houleux. Contrairement aux autres candidats, les deux hommes ne se sont même pas serré la main en arrivant sur scène.

Tôt dans le débat, le député de Carleton a notamment accusé son adversaire d’avoir été pris dans des scandales de dons alors qu’il était premier ministre du Québec, de 2003 à 2012.

« De vous entendre parler de loi et d'ordre est surprenant, considérant que votre Parti libéral [du Québec] a accepté des dons illégaux d'un demi-million de dollars quand vous étiez le chef. Le camionneur moyen a plus d'intégrité dans son petit doigt que n'en avait tout votre cabinet libéral. » — Une citation de Pierre Poilievre, député de Carleton et candidat à la chefferie du PCC

Lorsque l’occasion lui a été donnée de prendre la parole, quelques minutes plus tard, M. Charest a répliqué en reprochant à M. Poilievre d’avoir soutenu publiquement les camionneurs qui ont pris d’assaut la colline du Parlement du 29 janvier au 20 février derniers et qui ont tenu, selon lui, une manifestation illégale .

Ce choix d’adjectif lui a alors valu les huées d’une partie de l’auditoire qui s’est autrement contenté jeudi d’applaudir les différentes positions présentées par les candidats à la chefferie.

Quant aux scandales de dons évoqués M. Poilievre, M. Charest y a répondu après le débat en s'adressant directement à son adversaire sur Twitter.

De telles accusations de corruption sans fondement étaient à prévoir, mais elles ont au moins le mérite de signaler aux députés et aux Canadiens votre rejet de la primauté du droit et des institutions de ce pays , a-t-il déclaré, faisant référence à l'enquête de l'UPAC, close depuis février, qui n'a débouché sur aucune accusation.

Ne plus perdre

Appelés à expliquer pourquoi les conservateurs multiplient les défaites électorales depuis 2015, les aspirants chefs, Pierre Poilievre et Jean Charest en tête, se sont tous présentés comme capables de permettre au parti de renouer avec la victoire.

M. Poilievre, par exemple, a vanté ses sept victoires consécutives comme député, sa stratégie de communication (qui consiste à contourner les médias, a-t-il expliqué) et la popularité de ses rassemblements militants depuis le début de la course.

Selon lui, c’est parce qu’il fait campagne sur les forces du PCC que ses assemblées sont aussi courues.

Et notre plus grande force en ce moment, c’est que nous sommes le parti des baisses d’impôts et de lutte contre l’inflation, a-t-il expliqué. Voilà pourquoi il est important que nous ayons un chef avec un historique impeccable [en la matière].

Nous ne pouvons pas élire quelqu’un qui a déjà augmenté les impôts , a-t-il ajouté, reprochant plus tard dans la soirée à Jean Charest d’avoir introduit au Québec une contribution santé dans les années 2010 et, de manière plus générale, de ne pas être un vrai conservateur comme lui.

Le compte rendu de Christian Noël

Le principal intéressé, lui, a souligné l’importance de gagner plus de circonscriptions dans le Grand Toronto, où les électeurs ont été, selon lui, rebutés par la promesse conservatrice de mettre sur pied une ligne de dénonciations des pratiques culturelles barbares en 2015, alors que Pierre Poilievre siégeait au gouvernement.

À plusieurs reprises, M. Charest a dit jeudi vouloir faire élire un gouvernement conservateur national , dans lequel les provinces de l'Ouest, du Centre et de l'Atlantique pourraient être dûment représentées, sans pour autant renier ses valeurs conservatrices, dont il se réclame tout autant que ses adversaires.

L'ex-premier ministre québécois a d'ailleurs admis après le débat, das un tweet rédigé en anglais, qu'il avait voté pour Stephen Harper chaque fois qu'il s'est présenté .

Lewis tire son épingle du jeu

Leslyn Lewis – seule femme en lice et unique représentante du conservatisme social , dont se réclame une partie non négligeable des membres du PCC – s’est également démarquée jeudi par de virulentes offensives envers ses adversaires, dont Pierre Poilievre.

Pro-vie, la députée de Haldimand–Norfolk a notamment accusé le meneur de ne pas vouloir dire à quelle enseigne il logeait sur la question de l’avortement. Elle lui a également reproché d’avoir tardé avant d’offrir son soutien aux manifestants qui ont bloqué les abords du parlement fédéral cet hiver.

Leslyn Lewis participe à sa deuxième course à la chefferie conservatrice en deux ans. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Mme Lewis a également interpellé de manière directe son adversaire Scott Aitchison, qui a laissé entendre lors du débat que les conservateurs ne devraient pas verser dans les théories du complot .

Ce qui me préoccupe, c'est que nous continuons à fuir les problèmes parce que nous ne voulons pas être qualifiés de théoriciens du complot, a-t-elle souligné. Et puis, quelques mois plus tard, ces réalités se manifestent.

Un premier aperçu

Non officiel, le débat de jeudi, en anglais, s’est tenu au Shaw Centre d’Ottawa. Il ouvrait la 14e conférence de réseautage du Canada Strong & Free Network (CSFN), anciennement connu sous le nom de Manning Centre, du nom de Preston Manning, fondateur du défunt Parti réformiste du Canada.

La joute oratoire, qui a duré 90 minutes, était modérée par Candice Malcolm, rédactrice en chef de la plateforme médiatique de droite True North, et l’animateur de radio Jamil Jivani, qui deviendra dans les prochains jours président du CSFN.

Il s’agissait d’une première pour ceux qui aspirent à succéder à Erin O’Toole à la tête du PCC. Tous les candidats certifiés étaient présents, à l’exception du maire de Brampton, Patrick Brown, qui fait campagne à l’abri des caméras auprès des communautés culturelles.

Des enjeux importants

Le PCC fait face à des débats houleux depuis l’éjection d’Erin O’Toole, en février, notamment au sujet des mesures sanitaires à adopter pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Plus récemment, la fuite laissant entendre que la Cour suprême des États-Unis pourrait annuler l’arrêt Roe c. Wade a aussi relancé la question de l’avortement, une pratique à laquelle s’opposent, comme Leslyn Lewis, des dizaines de députés conservateurs. L’ensemble du caucus a d’ailleurs reçu la consigne de se taire sur cet enjeu.

Par voie de communiqué, le Parti libéral du Canada, qui dirige actuellement un gouvernement minoritaire soutenue par le Nouveau Parti démocratique, a d'ailleurs soutenu que les candidats à la direction du PCC avaient fourni la preuve jeudi qu’ils étaient déconnectés des priorités canadiennes .

Une longueur d’avance pour Pierre Poilievre

La course à la direction du PCC compte six candidats officiels, qui auront jusqu’au 3 juin pour vendre des cartes de membre. Pierre Poilievre, Jean Charest, Patrick Brown, Leslyn Lewis, Scott Aitchison et Roman Baber sont en lice.

Aucun d’entre eux n’est issu des provinces de l’Ouest canadien, là où se trouve, paradoxalement, la base militante de la formation politique.

Six autres candidats avaient l’ambition de remplacer Erin O’Toole, soit Leona Alleslev, Marc Dalton, Joseph Bourgault, Grant Abraham, Joel Etienne et Bobby Singh, mais ceux-ci ont échoué à voir leurs candidatures certifiées par le parti.

De gauche à droite : Roman Baber, Jean Charest, Pierre Poilievre, Scott Aitchison et Leslyn Lewis. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

La Chambre des communes compte actuellement 119 membres du PCC qui forme l’opposition officielle à Ottawa. Du lot, 52 députés appuient Pierre Poilievre, soit quatre fois plus que Jean Charest, son plus proche adversaire en la matière.

Le député de Carleton mène aussi au chapitre du financement, selon les plus récentes données d’Élections Canada.

Plusieurs autres débats doivent avoir lieu d’ici l’élection du nouveau chef conservateur, le 10 septembre.

Les six candidats devront notamment participer aux débats officiels du PCC, qui auront lieu le 11 mai à Edmonton (en anglais) et le 25 mai à Laval (en français). Une troisième joute pourrait aussi s'ajouter si le parti en décide ainsi.

L’ex-journaliste Tom Clark sera chargé de modérer le débat du 11 mai, mais l’identité de sa contrepartie francophone, pour le 25 mai, n’a pas encore été dévoilée.

Plus de détails suivront.