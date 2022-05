Une école qui cherche des élèves à Lac-Édouard

Pour une première fois depuis le début de La p’tite école de Lac-Édouard en 2008, la classe de madame Rollande est vide. Faute d’enfants, elle a été mise sur pause, cette année. Dans ce petit village de la Haute-Mauricie, on ne parle pas d’une simple école, mais plutôt d’un outil pour s’assurer du développement et de la vitalité de cette contrée. Et pas question d'abandonner, prévient le maire Larry Bernier. L’objectif est plus que jamais, d’attirer des familles.

Rollande Lecours l’admet d’entrée de jeu. Quand elle a su qu’il n’y aurait pas d’enfants cette année à l’école primaire, elle a pleuré pendant trois jours. Pour moi, c'était un grand deuil parce que ce projet-là, j'y croyais à 100 %. Enseigner, c’est ma vie. C’est le plus beau cadeau que j’ai choisi.

Ce projet, il est né de la mobilisation de parents, mais aussi du maire Larry Bernier et de sa conjointe Rollande Lecours, tous deux retraités de l’enseignement. C'est que l'école primaire avait fermé en 2003 et la seule option devenait alors d’envoyer les élèves à La Tuque, en empruntant le trajet sinueux d’environ une heure qui relie les deux localités.

Demander à des enfants d’endurer ce trajet-là deux fois par jour, c’était impossible selon madame Lecours. C’est donc en 2008 que le projet de La p’tite école a vu le jour, mais cette fois dans un moule qui rappelle les écoles de rang, avec des élèves de différents niveaux réunis ensemble. C’est au total une quinzaine de jeunes d’âge primaire qui ont été scolarisés dans cette classe aménagée à même l’hôtel de ville et le centre communautaire.

Rollande Lecours, qu’on appelle à Lac-Édouard « Madame Rollande » Photo : Radio-Canada / François Genest

Une survie essentielle

Rien ne laissait présager une fermeture en septembre, mais à quelques semaines du début des classes, les deux enfants qui étaient inscrits ont déménagé à La Tuque avec leur père. Pour une première fois en 14 ans, les lumières de la classe sont restées fermées.

À Lac-Édouard, on refuse de baisser les bras. Pour le maire Larry Bernier, tenir en vie La p’tite école est essentiel afin d'assurer la vitalité de cette localité de moins de 200 habitants, située à une heure de La Tuque. Or, le défi n’est pas tant d’attirer de nouveaux arrivants, surtout depuis la pandémie. Mais, c’est plutôt d’amener de jeunes familles à choisir Lac-Édouard.

On a beaucoup de préretraités et de retraités qui s’en viennent ici. Mais, on ne pourra pas attirer de jeunes familles si on n'a pas une école et une garderie. Comme je dis souvent à la blague : on va être condamné à gérer des personnes plus âgées, des gens de mon âge qui vont venir s'installer. Alors, c'est pour ça que l'école est primordiale.

Larry Bernier est maire de Lac-Édouard. Photo : Radio-Canada / François Genest

Le projet est tenu à bout de bras par des citoyens bénévoles, comme monsieur Bernier et madame Lecours qui, dès le début, ont enseigné avec seule rémunération, le sourire des enfants. Pour lui, c’était les sciences et pour elle, le français et l’histoire entre autres.

L'artiste du village se chargeait de son côté des arts plastiques. Les jeunes ont même appris comment trapper un castor, avec le trappeur du coin, une expérience inoubliable nous raconte madame Rollande. Ils ont été épatés! Une autre fois, ça a été d’apprendre à identifier les champignons forestiers. Ici, c'est un milieu de vie extraordinaire pour nos jeunes parce qu’ils sont dans la nature.

Heureusement, disent-ils, ils ont eu de l'aide du gouvernement en 2015, alors qu'un budget a été débloqué afin de permettre à une enseignante du Centre de services scolaire de l’Énergie de venir ici deux jours par semaine, ce qui a donné un précieux coup de pouce aux enseignants bénévoles.

De l’enseignement personnalisé à souhait!

L’un des arguments de vente afin de convaincre des familles est celui de l’enseignement individualisé. Au sommet de sa fréquentation, La p’tite école a accueilli huit jeunes. Au cours des années, il y a souvent eu plus d’enseignants que d’enfants, nous fait remarquer à la blague monsieur Bernier. Je me rappelle au début, on a déjà été jusqu’à neuf enseignants pour deux élèves. C'est extraordinaire!

Un ratio qui permet aux enfants d’apprendre plus vite, mais aussi de mieux gérer les troubles de comportement, ajoute de son côté madame Lecours. C’est vraiment de l’enseignement un à un. Alors, des problèmes de comportement, nous n’en avions tout simplement pas.

La P’tite école est située dans l’hôtel de ville de Lac-Édouard. Photo : Radio-Canada

L’espoir d’une réouverture

Malgré la pause obligée de cette année, il y a tout de même de l’espoir qui pointe à l’horizon. C'est que la fermeture risque d'être temporaire. Deux enfants devraient faire leur entrée à la maternelle à l'automne, dont le fils de la nouvelle gérante de la Coopérative de solidarité du village, partie de Montréal pour venir s'établir ici, en janvier dernier.

Linda Gauthier Castaneda cherchait un endroit dans la nature où le prix des maisons était encore abordable. Je suis tombée en amour avec Lac-Édouard, la communauté est tellement accueillante! Ce qui m'attire pour l’école, c’est qu’on retrouve les mêmes avantages qu'une école alternative. Avec peu d’élèves, ils apprennent plus vite. C'est du un à un, donc l’enseignante les suit très bien.

Ces deux bambins peuvent être certains d'une chose, madame Rollande compte les accueillir à bras ouverts lors de la rentrée. Cette sexagénaire passionnée de l’enseignement a encore et toujours la flamme.

Tant que ma santé va me le permettre, oui. Parce que ça me tient en vie. C’est ce qui me donne de l'énergie.