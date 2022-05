1,2 M$ pour la relance du centre-ville de Trois-Rivières

Le plan de relance post-pandémie vise à soutenir les entreprises et favoriser le retour des travailleurs et des touristes dans certains centre-villes.

Celui de Trois-Rivières souffre toujours de l’exode des professionnels au profit du télétravail, fait remarquer Mario de Tilly, directeur général d’Innovation et développement économique Trois-Rivières. À peu près 50 % des 7000 emplois [au centre-ville] sont des professionnels. Si on fait le calcul, c’est 3500 personnes qui ont dû déserter le centre-ville au cours de la pandémie, et c’est 3500 consommateurs de moins. Ça a fait mal et c’est ce que le gouvernement tente de nous aider à récupérer.

M. De Tilly précise qu’environ la moitié de la somme reçue, soit 600 000 $, sera octroyée aux entreprises. Une enveloppe de 100 000 $ est réservée à celles qui souhaitent moderniser leur espace de travail et ainsi s’adapter au virage numérique. Le programme de soutien pour la création d’emploi est également bonifié de 100 000 $ pour les deux prochaines années, portant l’enveloppe de subventions à 275 000 $.

IDÉ Trois-Rivières dépensera 250 000 $ en initiatives promotionnelles pour séduire les touristes.

Le plan de relance prévoit également un fonds de rayonnement du centre-ville. Parmi les mesures financées, on trouve l’entretien d'œuvres d’art urbain, l’aménagement d’espaces de repos et de travail collaboratif ainsi que la mise en place de panneaux de signalisation touristique.

Pour les citoyens, ça va être la concrétisation d’activités touristiques qu’ils ont vues et appréciées au cours des deux dernières années, comme des parcours touristiques , se réjouit le maire Jean Lamarche.

Le marquage au sol de la rue des Forges sera également repeint. Il y a des éléments artistiques qui ont connu des hivers difficiles, donc il faut les rafraîchir , explique Mario de Tilly.

Le financement de Québec permet à la Ville de réaliser les engagements de son plan directeur. Les mesures annoncées seront mises en place dès les prochaines semaines, jusqu’à l’été 2023.