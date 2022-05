Les territoires marquent la Journée de la robe rouge

Le 5 mai est la Journée de la robe rouge au Canada. Les trois territoires ont célébré, chacun à leur façon, cette journée qui vise à sensibiliser à la problématique des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

L'événement annuel a débuté en 2010 après le dévoilement du projet REDress de l'artiste métisse Jaime Black.

Selon un rapport publié par la Gendarmerie royale du Canada en 2021, 1017 femmes et filles autochtones ont été assassinées entre 1980 et 2012. Cela représente un taux environ 4,5 fois plus élevé que celui des autres femmes au Canada.

Nunavut

La société YWCA Agvvik et le Conseil du statut des femmes Quillit du Nunavut ont organisé une marche jeudi après-midi à Iqaluit.

Les participants au rassemblement d'Iqaluit portaient des panneaux écrits en anglais et en inuktitut. Photo : Mike Zimmer / CBC

Les participants se sont rendus du centre pour aînés Qammaq jusqu’au palais de justice du Nunavut.

De nombreuses personnes se sont rassemblées devant le Centre de justice du Nunavut. Photo : Mike Zimmer \ CBC

Le groupe espérait sensibiliser les gens au changement et rendre hommage à celles et ceux qui ont perdu la vie.

Deux participantes au rassemblement de jeudi tiennent un panneau qui réclame justice pour les filles et femmes autochtones disparues et assassinées. Photo : Mike Zimmer / CBC

Territoires du Nord-Ouest

Aux Territoires du Nord-Ouest, plusieurs événements ont eu lieu, notamment À Yellowknife, au Centre de l’amitié de Hay River, au centre de loisirs de Fort Smith et dans la communauté de Behchoko.

Plusieurs personnes se sont recueillies au rythme des tambours lors de la Journée de la robe rouge aux T.N.-O. Photo : Graham Shishkov

Fin 2021, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a publié son projet de plan d'action en réponse au rapport final 2019 de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

En cette journée d'hommage national, beaucoup de personnes ont choisi de porter du rouge. Photo : Graham Shishkov

Le document liste 95 actions que le gouvernement des T.N.-O. souhaite appliquer pour répondre aux appels à la justice et s'attaquer aux causes systémiques de la violence, de l'inégalité et du racisme.

Une robe est accrochée devant une habitation à Inuvik, aux T.N.-O. en l'honneur de la Journée de la robe rouge. Photo : Karli Zschogner / CBC

Yukon

À Whitehorse, jeudi, Michelle Thompson avait organisé une marche entre l'hôpital et le centre culturel Kwanlin Dun. Le corps de sa tante, qui a disparu à 14 ans, a été retrouvé dans la capitale yukonnaise dans les années 1970.

Les personnes ayant participé à la marche organisée pour la Journée de la robe rouge à Whitehorse se sont rassemblées au centre culturel Kwanlin Dün. Photo : Jackie Hong / CBC

Nous voulons la justice. Nous voulons pouvoir tourner la page. Nous voulons voir la résolution, nous voulons la réconciliation, nous voulons toutes les choses pour nos femmes, pour nos sœurs, nos mères, nos grands-mères, nos nièces, nos tantes, nos filles , affirme Mme Thompson.

À Whitehorse, une sculpture rend hommage aux femmes autochtones disparues et assassinées. Photo : George Maratos / CBC

Le Yukon a publié en 2020 une stratégie visant à résoudre le problème des femmes, des filles et des personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées. Le gouvernement territorial fera le point sur les progrès réalisés plus tard en mai.

Des robes rouges ont été accrochées entre l'ancienne caserne des pompiers et le centre culturel Kwanlin Dün, le long du sentier Millennium de Whitehorse. Photo : Jackie Hong / CBC

Avec des informations de CBC