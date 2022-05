Northwestel vend une partie de ses infrastructures à 13 Premières Nations du Yukon

Avec son projet Every Community, annoncé en 2020, Northwestel s’engageait à fournir l'Internet haute vitesse en illimité à toutes les collectivités du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest en trois ans.

Au Yukon, 13 Premières Nations ont créé la Yukon First Nations Telco, qui devient propriétaires des infrastructures construites dans les communautés soit tous les câbles de fibre optique installés cette année et ceux que nous installerons cette année et l’année prochaine , détaille Curtis Shaw, le président de Northwestel.

Le consortium des Premières Nations possèdera la fibre optique qui va de notre bureau dans la communauté et jusqu’aux logements résidentiels donc les 2-3 derniers kilomètres de fibre , dit-il.

Au total, le consortium a déboursé 10 millions de dollars pour devenir propriétaire des infrastructures et Northwestel devra lui verser des droits pour son utilisation.

Financé à hauteur de 62,5 millions de dollars parle CRTC, le projet Every Community bénéficiait également d’un investissement significatif de Northwestel . Interrogé sur le montant réellement investi, Curtis Shaw dit vendre ces infrastructures au prix coûtant, soit 10 millions de dollars.

L’accord entre les deux parties stipule que Northwestel exploitera et entretiendra le réseau à ses frais pendant la durée de l’entente. C’est d’ailleurs sur la durée que Northwestel devrait pouvoir tirer profit de l’accord, puisqu'il assure à l'entreprise l’utilisation exclusive des installations durant 20 ans.