Une entreprise albertaine utilise des ondes radio pour extraire du pétrole sans émissions

Faire cuire du pétrole au micro-ondes : l’idée peut paraître saugrenue, mais c’est pourtant là-dessus que travaille l’entreprise Acceleware depuis plus de 12 ans.

Au lieu d'injecter de la vapeur et des produits chimiques dans le sol, l'entreprise utilise des ondes pour chauffer le pétrole sous terre et le faire remonter à la surface.

C’est similaire à chauffer une tasse d’eau au micro-ondes, mais nous faisons cela sous la terre. Nous injectons de l’énergie venant d’ondes radiophoniques, comme cela se fait dans un micro-ondes, pour chauffer le pétrole et le faire remonter à la surface une fois qu’il a atteint la bonne viscosité , explique le président d’Acceleware, Geoff Clark.

Actuellement, les entreprises injectent de la vapeur d’eau chauffée au gaz naturel et des produits chimiques pour faire jaillir le précieux or noir.

Geoff Clark, président d'Acceleware croit que l'industrie pétrolière pourrait bénéficier de son produit. Photo : Radio-Canada / Kyle Bakx / CBC

L’idée d’utiliser des ondes n’est pas nouvelle, mais dans le passé, les entreprises ont tenté l’expérience en utilisant de l’équipement de communication mal adapté à la tâche, selon Geoff Clark.

C’est une idée qui date des années 1940. On essayait de le faire avec de l’équipement radiophonique ou de télévision très puissant et on mettait ce genre d’antennes sous terre.

Selon nous, les fréquences n’étaient pas du tout les bonnes, et l’efficacité et les coûts de ce type d’équipement, bien trop cher pour cette application. Nous avons utilisé de l’équipement de communication de nouvelles générations et des transistors au carbure de silicium et nous avons développé une autre manière pour que la fréquence atteigne la couche souterraine à un coût réduit , précise-t-il.

« Nous pensons avoir la solution à ce problème vieux de plusieurs décennies. » — Une citation de Geoff Clark, président d'Acceleware

L’entreprise a amorcé, ce printemps, sa preuve de concept commerciale pour prouver que la technologie fonctionne et est prête à être commercialisée.

Cenovus, Suncor, le gouvernement fédéral et les programmes provinciaux Alberta Innovates et Emissions reduction Alberta financent le projet pilote de 21,5 millions de dollars.

De voir le pétrole sortir du sol, c’était un jour incroyable , dit Geoff Clark.

Acceleware dit qu'elle est encore dans la phase de développement de sa technologie et que le projet pilote permettra de tester les capacités de son système.

Pour l'instant, l’entreprise ne dévoile pas, pour l’instant, la quantité de pétrole qu'elle réussit à extraire grâce à son projet pilote. Jusqu’à maintenant, cela correspond aux simulations , précise-t-elle toutefois.

Selon Geoff Clark, la technologie pourrait diminuer les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie, tout en diminuant le besoin en eau et l’espace de terres nécessaire pour extraire le pétrole.

La course à la réduction des émissions

Selon Bryan Helfenbaum, le directeur général de la division des hydrocarbures avancés d'Alberta Innovates, la technologie élaborée par Acceleware est prometteuse.

Il va falloir voir si le procédé est viable commercialement. Il y a beaucoup de facteurs à considérer pour savoir si cela peut être distribué à grande échelle. Donc, je dirais qu’il est encore tôt, mais que c’est excitant , dit-il.

C’est intéressant parce qu’ils éliminent l’usage de la vapeur pour sortir le pétrole. La vaste majorité des émissions des sables bitumineux est associée au brûlage du gaz naturel pour créer de la vapeur [afin d'extraire le pétrole], donc c’est vraiment une approche nouvelle qui pourrait diminuer de manière significative les émissions , ajoute-t-il.

Il reste maintenant à démontrer la viabilité commerciale de cette technique et à convaincre l'industrie de l’adopter. Geoff Clark croit que le secteur est prêt pour de la nouveauté.

Dans le passé, les producteurs dans les sables bitumineux ont été lents à adopter de nouvelles technologies, mais je pense que, étant donné la pression pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ils vont être à la recherche de nouvelles technologies.

Avec les informations de Kyle Bakx