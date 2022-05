Des platebandes composées de plantes indigènes

Si une verge d'or se met à pousser, pourquoi la considérer comme une mauvaise herbe? , demande Marie-Lou Lacasse, conseillère en environnement de la Ville.

À l'heure de la prise de conscience de la résilience des villes face aux changements climatiques, les platebandes d'horticulture ne doivent plus seulement servir à un besoin d'esthétisme, mais doivent pouvoir bonifier l'écosystème et fournir un habitat à la biodiversité en milieu urbain , croit Mme Lacasse. C'est avec cette prémisse en tête que l'administration municipale a décidé, en 2018, de changer son approche en matière d'horticulture.

La Municipalité, qui s'est dotée d'un service d'horticulture à l'interne, s'est toutefois butée au manque de plantes indigènes chez les fournisseurs. C'est pour cette raison qu'elle a décidé de les faire pousser elle-même.

Une nouvelle pépinière municipale

Dans un coin reculé d'un parc industriel, Mme Lacasse prend soin des asters, des hémérocalles, des calamagrostis et des sedums récupérés des récents projets horticoles de la Ville. Cet espace, c'est la nouvelle pépinière municipale de Salaberry-de-Valleyfield, où ne poussent que des plantes indigènes, c'est-à-dire des végétaux installés depuis longtemps au Québec.

Les plantes sont arrosées à même l'eau brute que l'usine de traitement rejette dans le fleuve et profitent du compost produit à partir des résidus verts de la municipalité. Les coûts de cette plantation sont donc limités au maximum.

La conseillère en environnement de Salaberry-de-Valleyfield, Marie-Lou Lacasse, présente quelques-unes des plantes indigènes qui poussent à la nouvelle pépinière municipale de la Ville. Photo : Radio-Canada / Philippe-Antoine Saulnier

L'utilisation de plantes indigènes et vivaces dans les platebandes de la ville est aussi moins coûteuse que la plantation et l'entretien de plantes annuelles.

Ce sont des plantes qui ont déjà le bagage fait fort pour survivre à nos conditions , explique la conseillère en environnement. Ces espèces plus résistantes aux pathogènes sont aussi plus utiles pour leur environnement. Ce sont les plantes que les animaux, les pollinisateurs, les insectes sont habitués d'utiliser, c'est beaucoup plus productif au niveau de l'écosystème , ajoute Mme Lacasse.

Passer par les enfants pour faire aimer les plantes indigènes

À terme, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield souhaite que ses citoyens en viennent à apprécier les plantes indigènes dans leur environnement, au point d'accepter de transformer leurs propres terrains gazonnés en havres de biodiversité.

Avant, on entendait beaucoup plus ceux qui n'aimaient pas les fleurs en pelouse, qui considéraient qu'une pelouse devait être un gazon de style "green" de golf , reconnaît Marie-Lou Lacasse. Difficile de considérer comme ornementale une fleur sauvage que l'on trouve normalement le long des routes ou des clôtures. Mais le vent commence à tourner, selon elle.

Pour faire changer les mentalités, la Municipalité a lancé une campagne de communication destinée à faire aimer les plantes indigènes. Mais les changements d'habitudes viendront des enfants, estime la Ville. Dans les prochaines semaines, 600 élèves des écoles de la région recevront un échantillon de graines qu'ils pourront semer sur leur propre terrain. Cet échantillon contiendra du lotier, une petite fleur jaune, du trèfle et de l'achillée millefeuille.

« Ce qu'on veut, c'est changer la donne, changer le regard, déplacer la ligne, modifier la norme. » — Une citation de Magali Joube, conseillère en communication, Salaberry-de-Valleyfield

Par une activité sur le thème de la biodiversité, on leur dit : "Toi aussi tu peux faire quelque chose à ton niveau, tu peux fleurir ta pelouse, ça commence par là".

Un fossé fleuri plutôt que gazonné

La Municipalité a déjà commencé à mettre en pratique l'implantation d'espèces indigènes sur son territoire. Dans un nouveau quartier résidentiel, un fossé a été garni d'hémérocalles, d'arbustes et de graminées.

Un fossé où on a planté des espèces indigènes, dans un quartier résidentiel. Photo : Radio-Canada / Philippe-Antoine Saulnier

Ce dont ça va avoir l'air, à long terme, on ne le sait pas , dit Marie-Lou Lacasse. C'est la nature qui va décider : ici, c'est tel type de végétaux que ça prend.

Il reste toutefois de nombreux fossés à fleurir et d'innombrables pelouses à transformer à Salaberry-de-Valleyfield, comme ailleurs au Québec.