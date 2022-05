Crues printanières: la rivière Harricana sort à nouveau de son lit à Amos

L’eau qui remonte surtout par les égouts pluviaux, parce qu’ils sont sous le niveau de la rivière en ce moment, a entraîné la fermeture depuis dimanche d’une section de la rue Beaudry et de deux des quatre voies sur la rue Principale Sud. L’eau empiète jeudi sur une troisième voie et pourrait entraîner éventuellement la fermeture d’une portion de la rue Principale et un détour par la 1re Rue Est.

L'eau envahit déjà une voie en direction sud sur la rue Principale. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Selon les données de la station hydrométrique du ministère de l’Environnement, située dans l’Harricana presque vis-à-vis de Pikogan, le niveau de la rivière est légèrement au-dessus de la moyenne ce printemps. Et selon les projections, le niveau va continuer à augmenter jusqu’au début de la semaine prochaine, avant de redescendre ensuite. Mais on est encore très loin des niveaux records de 2019.

Selon les graphiques qu’on peut voir du Ministère, ça ne devrait pas monter plus que ce ne l’est actuellement. On surveille ça. Je viens ici deux fois par jour pour m’assurer que les données graphiques correspondent avec la réalité , explique Guy Béchard, directeur du Service des incendies et de la sécurité civile à la Ville d’Amos.

Guy Béchard, directeur du Service des incendies et de la sécurité civile, à la Ville d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Pas de pluie, bonne nouvelle

En tout, 11 bâtiments commerciaux et résidentiels dans le secteur sud de la ville, sur la rive est de la rivière, sont sous surveillance. Si le niveau venait à monter trop haut, des digues seraient aménagées pour les protéger, mais rien n’indique en ce moment qu’elles seront nécessaires.

La crue actuelle s’explique en grande partie par la fonte des neiges et le dégel des sols, mais aussi par le fait qu’il n’y ait pas eu de redoux durant l’hiver qui aurait permis une fonte partielle. De plus, les lacs au nord n’ont toujours pas calé. Et bien qu’on annonce du temps chaud et ensoleillé pour les prochains jours, l’absence de pluie dans les prévisions rassure Guy Béchard.

La crue occupe déjà une partie du parc Capitaine Yergeau. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

On n’aura pas d’eau de ruissellement des terres, juste la fonte des terres et des lacs. Les glaces vont finir par caler. Probablement que la semaine prochaine, ça devrait tout se replacer, que le niveau de la rivière va commencer à baisser , avance-t-il.

Jeudi midi, le niveau de la rivière Harricana était à 294,4 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il avait atteint 294,94 mètres au plus fort de la crue, le 17 mai 2019.