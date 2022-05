Le Protecteur du citoyen dénonce des « lacunes importantes » après avoir enquêté sur les soins offerts dans des Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) estriens.

Ces démarches ont été entreprises à la suite de signalements de citoyens.

La pénurie de personnel soignant et les stratégies mises en place pour tenter de compenser ce manque inquiètent l'organise et seraient en cause.

Des lacunes importantes ont notamment été soulevées par l'enquête au niveau des besoins de base des usagers. Des aînés ont entre autres été laissés à eux-mêmes, incapables d’obtenir une collation, une boisson ou de l’aide pour aller à la toilette. D’autres ont eu de la difficulté à obtenir des bains, ou ont vu leurs besoins d’hygiène être délaissés. L'organisme va même jusqu’à décrire certaines pratiques comme s’apparentant à de la maltraitance envers les aînés .

Il révèle aussi un état de détresse chez les employés et les gestionnaires, ainsi qu’un manque de transparence envers les personnes hébergées et leurs proches.

Le Protecteur du citoyen ne nomme pas de CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée en particulier dans son rapport, mais a constaté des lacunes dans plusieurs de ces établissements en Estrie.

Sept recommandations

Vu la gravité de la situation, le Protecteur du citoyen a formulé sept recommandations que le CIUSSS de l'Estrie - CHUS s'est engagé à respecter. Il demande également à l’établissement de santé de fournir un suivi des actions posées et des résultats obtenus. L'établissement de santé devra donc transmettre un bilan des mesures mises en place pour corriger la situation avant le 1er juillet prochain.

Le CIUSSS devra aussi assurer la présence d'une infirmière en tout temps dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée et implanter un programme de formation pour tout le personnel sur les meilleures pratiques en matière de maltraitance.

En cours d’enquête, le CIUSSS a démontré une réelle volonté d’améliorer le bien-être des personnes hébergées et de son personnel. D’ailleurs, il a déjà entrepris différentes actions pour corriger la situation , précise le Protecteur du citoyen dans un courriel.

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS compte environ 2100 lits d'hébergement répartis dans 24 CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

