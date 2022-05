Vols de pizza à main armée en série à Portage la Prairie, au Manitoba

La Gendarmerie Royale du Canada (GRC) rapporte trois vols de pizza à main armée survenus entre le 23 avril et le 3 mai 2022 à Portage la Prairie, au Manitoba. Les victimes ont toutes été menacées avec des armes blanches, mais aucune d’entre elles n’a été blessée.

Selon la GRCGendarmerie royale du Canada , le premier des trois vols est survenu le 23 avril dernier. Un chauffeur se trouvait sur la rue Oak Bay pour y livrer des pizzas lorsqu’il a été abordé par un homme.

Le suspect a menacé le livreur avec un couteau pour ensuite voler les pizzas. Il a par la suite pris la fuite à pied.

Un second vol de la même nature a eu lieu un peu plus d’une semaine plus tard, le 1er mai. Un autre chauffeur se trouvait sur la 10e rue Nord-Ouest pour y livrer des pizzas.

Un homme a abordé le chauffeur, puis l’a menacé d’une machette. Le suspect a ensuite volé les pizzas et a pris la fuite encore une fois à pied.

Deux jours après le vol, le 3 mai, la GRCGendarmerie royale du Canada a répondu à un appel concernant un troisième vol de pizza survenu dans des circonstances similaires.

En plus des pizzas, le suspect a cette fois volé le véhicule du chauffeur, une Honda Accord 2016 blanche, alors que la victime se trouvait sur le croissant Wilkinson.