Prix d’excellence en publication numérique : Radio-Canada en tête des nominations

Les médias torontois sont bien représentés aux DPA. Le quotidien The Globe and Mail a amassé 14 nominations, tandis que le Toronto Star et le magazine The Local en obtiennent neuf chacun.

Suivent le quotidien montréalais Le Devoir et le magazine britanno-colombien The Tyee (sept chacun), et enfin les magazines anglophones The Walrus et Hakai, avec cinq nominations chacun.

La 7e édition des Prix d’excellence en publication numérique comporte 160 finalistes qui concourent dans une vingtaine de catégories. Les résultats seront annoncés le 31 mai sur le compte Twitter du DPA.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Radio-Canada se distingue notamment pour son travail sur la couverture de la COVID-19 et des élections fédérales. Quatre de ses articles de fond – Le biologiste qui a renversé Hydro-Québec, Ils ont braqué leur caméra sur les abus policiers, Pour l’amour du père et de la terre et Sombrer en amour – ont aussi été sélectionnés parmi les finalistes.

La société d’État fait également belle figure dans les catégories reportages vidéo et balados, avec six nominations combinées.

Marianne Desautels-Marissal a été retenue à deux reprises, pour ses vidéos Le budget carbone illustré et Le vieil homme et ses squelettes. La journaliste est aussi nominée dans la catégorie meilleure couverture de l’actualité pour son reportage La pédagogie en plein air en plein essor (Nouvelle fenêtre) .

Marie-Ève Tremblay est quant à elle finaliste pour son travail sur le phénomène des sugar babies, grâce à son récit numérique Du glam au drame et à sa balado Pire idée de ma vie.

Notons finalement que Yannick Pinel, directeur de contenu, stratégie et création pour les Médias numériques de Radio-Canada, a remporté le prix d'excellence en leadership, la plus haute distinction individuelle décernée par le DPA.

➤ Pour consulter la liste des finalistes aux Prix d’excellence en publication numérique  (Nouvelle fenêtre)