CAA publie son classement des 10 pires routes en Saskatchewan

J’ai tourné dans la rue et j’ai été chanceux de remarquer un trou d’un peu plus de [six mètres] de diamètre , a déclaré le résident de Regina, Ed Nedelcov, en parlant de Mayfair Crescent.

Lorsqu’il a pris connaissance du classement, M. Nedelcov a décidé de circuler sur les rues lauréates de Regina.

La description des rues dans le classement était véridique , souligne-t-il.

Classement des pires routes en Saskatchewan : La rue Mayfair Crescent à Regina. L’autoroute 47 dans le secteur de Springside L’autoroute 9 à Hudson Bay La route 155 à La Loche L'autoroute 5 à Buchanan La route Circle Drive à Saskatoon Le viaduc de la 4e Avenue à Moose Jaw Le chemin Grant à Regina La rue Ingersoll Crescent à Regina La 9e avenue sud-ouest à Moose Jaw

Trois rues de Regina se retrouvent dans le palmarès : Mayfair Crescent, Ingersoll Crescent et le chemin Grant.

La rue Ingersoll Crescent à Regina est au 9e rang du classement des pires routes de la Saskatchewan de CAA. Photo : CBC/Dan Plaster

La mairesse de Regina, Sandra Masters, assure que la Ville a déjà entrepris des travaux pour réparer les rues.

Je suis heureuse de vous annoncer que des travaux seront menés sur Ingersoll et Grant Drive cette année. Pour Mayfair Crescent, la partie souterraine des travaux sera effectuée cette année, mais la partie asphaltée le sera l’an prochain , explique-t-elle, en entrevue avec l’animatrice de CBCCanadian Broadcasting Corporation Stefani Langenegger jeudi matin.

Campagne annuelle

La CAAAssociation canadienne des automobilistes effectue un sondage en ligne chaque année. L’organisme demande aux automobilistes, aux motocyclistes, aux cyclistes, aux piétons et aux amateurs de course à pied à souligner les nids-de-poule, les problèmes de revêtement de rue, la congestion routière, le manque d’entretien ou la signalisation défaillante.

Cette année, le sondage a été mené du 6 au 30 avril.

Avec les informations d’Alexander Quon