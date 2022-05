Un premier développement de mini-chalets en bordure du fjord à Saguenay

Le projet du Refuge du fjord sera la première offre touristique du genre à Saguenay.

Les promoteurs sont tombés sous le charme du paysage qu’offrait le chemin de la Batture à La Baie l'an dernier et ont acquis des terrains situés à flanc de montagne. Ils offrent une vue imprenable sur le fjord. Le domaine a une superficie de 600 000 pieds carrés.

« On voit un peu La Baie, on voit l'entrée du fjord également. On veut vraiment que ça reste en nature. On veut garder les arbres. On veut qu'il y ait une séparation entre les mini-chalets. » — Une citation de Louis Ouellet-Gilbert, copropriétaire, Refuge du fjord

Seize chalets au total

Les quatre premiers mini-chalets seront érigés d’ici la fin de l’année. Au total, les plans prévoient 16 bâtiments semblables. L’architecture de chaque bâtisse sera unique et comprendra soit une terrasse sur le toit, une mezzanine ou encore une vue panoramique.

Les promoteurs, qui sont sept au total, assurent que le point de vue des mini-chalets sera exceptionnel. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

« On veut que les gens viennent se reposer ici. » — Une citation de Olivier Marcotte, copropriétaire, Refuge du fjord

C'est un projet de quiétude, précise Vincent Alarie-Tardif, l’un des copropriétaires. Tu vas avoir la paix, te ressourcer en forêt. On veut replanter des arbres aussi, on veut cacher quand même nos cabanes pour que chacune ait son petit havre de paix et que tu puisses te reposer avec une vue incroyable.

Alors que la demande pour les séjours en plein air explose, les propriétaires du Refuge du fjord misent sur un développement situé près des services et des attractions touristiques.

Notre but, nous, c'est d'impliquer les acteurs de La Baie, que ce soit la pêche blanche ou le site de la Nouvelle-France, indique Olivier Marcotte.

Les mini-chalets écologiques tout équipés seront certifiés LEED. Ils pourront loger entre deux et quatre personnes, de quoi séduire les couples pour un week-end en amoureux, les amateurs de plein air ou les touristes internationaux qui cherchent une location clé en main.

Les terrains ont été acquis par les trois promoteurs l'an dernier à La Baie. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

Des demandes à la Ville

Un changement de zonage a été demandé à la Ville pour permettre au projet de villégiature de voir le jour même s'il empiète en partie sur une zone forestière. Le conseiller municipal du secteur, Martin Harvey, voit ce développement d'un bon œil mais veut s’assurer de l’acceptabilité sociale.

Pour moi, c'est un concept qui fait en sorte qu'on attire des gens, qu’on attire aussi du tourisme, et en même temps ça donne un plus à Saguenay , affirme le conseiller.

Le comité d'urbanisme a donné son feu vert au projet cette semaine. Les citoyens pourront se prononcer lors du prochain conseil municipal.

Si tout se passe comme prévu, la construction pourrait donc débuter à la fin du mois de juillet.

D’après le reportage de Priscilla Plamondon Lalancette