Legault nie toute ingérence politique dans les demandes d’accès à l’information

Selon les témoignages recueillis par Radio-Canada auprès de trois fonctionnaires de la santé responsables des demandes d’accès à l’information dans trois régions différentes, il existe au sein de l’appareil d’État un mécanisme interne de concertation sur les réponses à apporter ou non à ces requêtes formulées par le public et les médias.

Aux dires des trois personnes qui ont accepté de parler sous le couvert de l’anonymat, il y a une influence politique dans le traitement des demandes. Certains affirment même que tous les moyens sont bons pour refuser l’accès aux documents publics.

Or, l’existence d’un tel procédé est contraire à la loi qui stipule que les citoyens ont droit à cette information dans les paramètres de confidentialité prévus par la législation sur l’accès aux documents des organismes publics.

Transparence

Accusé par l'opposition à l’Assemblée nationale de manquer de transparence et de tenter de contrôler l’information en faisant pression sur l’appareil d’État, le premier ministre François Legault a prévenu ses adversaires politiques de faire attention aux intentions prêtées au gouvernement à la suite de la publication de cet article.

Ce dont on parle dans l’article, c’est de présidents de CISSS ou de CIUSSS qui n’étaient pas d’accord avec leurs fonctionnaires sur les informations qui devaient être données , a-t-il poursuivi.

On ne parle pas de politique, on ne parle pas de personnes qui sont dans le Cabinet ou qui sont ministres ou premier ministre. On parle de fonctionnaires qui ont dit à des fonctionnaires : "Voici l’information que vous pouvez rendre publique" , s’est défendu le premier ministre.

Le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, a aussitôt fait remarquer à François Legault que les PDG de CIUSSS et de CISSS sont nommés par le ministre de la Santé et qu’il n’est, par conséquent, pas impossible qu’ils soient l’objet de pressions politiques dans le traitement des demandes d’accès à l’information.

« Moi, ce que je dis aux PDG de CISSS et de CIUSSS, c’est : "Respectez la loi […] et tout ce qui peut être donné doit être donné", et c’est ce qu’on fait depuis le début de la pandémie. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Réforme nécessaire

Quant au porte-parole de l’opposition officielle en matière d’accès à l’information, Gaétan Barrette, il a pressé le ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Protection des renseignements personnels, Éric Caire, de revoir la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics pour assurer non pas l’autonomie, mais l’indépendance de ceux et celles qui gèrent les demandes d’accès, à l’instar de ce que l’on a fait avec les lanceurs d’alerte .

Insatisfait de la réponse de M. Caire, le député libéral a amusé la galerie en exhibant une affiche représentant une carte professionnelle du ministre caviardée au marqueur. Éric Caire avait déjà demandé, à la blague, lors d'une séance d'étude des crédits, de l'appeler Sharpie .

« Culture d'opacité »

Dans les rangs de Québec solidaire, le chef parlementaire Gabriel Nadeau-Dubois a aussi plaidé pour une réforme de la loi, mais également pour un changement de culture au sein du gouvernement.

Il y a, au Québec, une culture d'opacité et une culture de manque de transparence dans l'appareil de l'État. Parlez-en à Louis Robert. Parlez-en aux lanceurs d'alerte, puis j'ai envie de dire, parlez-en à vous-même, là, parlez-en aux journalistes qui se cassent les dents sur cette culture d'opacité et de manque de transparence qui est particulière au Québec , a critiqué M. Nadeau-Dubois.

Ne me demandez pas d'où ça vient exactement, c'est une vaste question, mais ça fait des décennies qu'on le sait que ce problème-là existe.

Ce qu’il faut, selon Gabriel Nadeau-Dubois, c'est avant tout une volonté politique massive de changer cette culture.

François Legault s'est présenté devant les Québécois en disant : "Moi, je suis le changement, moi, je vais changer ça, ce système-là". Non seulement il a échoué, mais l'État québécois est plus opaque que jamais. Ça fait deux ans, plus de deux ans, qu'on est sous l'état d'urgence sanitaire.