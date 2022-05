Guylaine Tanguay chante Céline Dion dans Céline à ma façon

Cet album s’accompagne d’un spectacle virtuel animé par Claudette Dion qui sera diffusé du 6 au 16 mai sur la plateforme Live dans ton salon  (Nouvelle fenêtre) .

Guylaine Tanguay, dont Céline Dion est l’idole, interprétera notamment L’amour existe encore, My Heart Will Go On, D’abord, c’est quoi l’amour et Incognito.