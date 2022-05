Les Services d’urgences de Calgary débordés par des appels au 911

À Calgary, le nombre particulièrement élevé d’appels de détresse, au cours du week-end dernier, a durement éprouvé les services d’urgence et mis à nu les carences du système. Celui-ci est confronté à une pénurie d’ambulances et d’ambulanciers telle que le syndicat représentant les ambulanciers paramédicaux de l'Alberta parle de situation d'alerte « rouge foncé ».

Services de santé Alberta (AHS) a dû faire appel à plus de personnel déployer plus d'ambulances et demander à des superviseurs de prêter main forte pour aider les services d’urgence à répondre aux nombreuses sollicitations.

La situation n’a pas changé pour autant. Mardi soir, les répartiteurs des services d’urgence de la région de Calgary avaient 40 appels en attente, a rapporté Mike Parker, président de l'Association des sciences de la santé de l'Alberta (HSAA)

Dans une déclaration à Radio-Canada mardi, AHSServices de santé Alberta a affirmé qu’ils continuaient de voir une augmentation d'environ 30 % des appels au 911 et une hausse générale de tous les autres types d'appels.

Une crise systémique

La situation d’alerte qu’a vécue la région de Calgary n’est pas un cas isolé, elle concerne toute la province, selon des intervenants du secteur de la santé.

Le syndicat représentant les ambulanciers paramédicaux et l'Association des pompiers de l’Alberta (AFA) expliquent, par exemple, que la pénurie d'ambulanciers paramédicaux a atteint un niveau tel que les pompiers ― qui arrivent généralement les premiers sur les lieux d'une urgence ― sont souvent obligés d’attendre jusqu'à deux heures l'arrivée des ambulanciers.

[Le problème en est arrivé au stade] de code rouge profond. Ajouter le mot "rouge foncé" signifie qu'il ne reste plus rien, que les équipages sont à genoux, dévastés , déplore Mike Parker.

Matt Osborne, président de l' AFAAssociation des pompiers de l'Alberta , abonde dans le même sens. Tout en rappelant que la crise des urgentistes est un fait qui dure depuis des années, il note que la situation actuelle est quasiment inédite.

« Ce que nous savons, c'est que les équipages sont étirés jusqu'au point de rupture en ce moment. Je suis pompier depuis plus de 20 ans et je ne les ai jamais vues [comme ça]. » — Une citation de Matt Osborne, président de l'Association des pompiers albertains

Le gouvernement sensibilisé à la situation

Face à cette situation des urgences telle que décrite par des professionnels de la santé et qui a été aggravée par la pandémie, le gouvernement provincial s'est engagé à verser 64 millions de dollars pour y remédier.

Selon AHSServices de santé Alberta , cet argent sera dépensé au cours du prochain exercice financier. Il servira notamment à ajouter de nouvelles équipes d'ambulances, dont cinq ambulances disponibles en tout temps à Edmonton et à Calgary, ainsi que des équipes supplémentaires à Lethbridge et Red Deer.

En attendant, le président de l'Association des sciences de la santé de l'Alberta, Mike Parker, appelle le gouvernement albertain à élaborer une nouvelle stratégie de recrutement pour les ambulanciers paramédicaux.

Il préconise également de fournir un soutien supplémentaire aux employés qui se sentent surmenés et sous-évalués, ce qui permettrait, selon lui, de les retenir dans le système.

Avec des informations de Kylee Pedersen, Terri Trembath et Rob Easton