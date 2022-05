La MMF se défend dans une poursuite lancée par le Ralliement national des Métis

Le RNMRalliement national des Métis reproche à la MMFFédération des Métis du Manitoba et à M. Chartrand d’avoir établi un stratagème visant à favoriser la MMFFédération des Métis du Manitoba au détriment du RNMRalliement national des Métis , ce qui aurait causé un préjudice de plusieurs millions de dollars à ce dernier.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux en janvier, la présidente du RNMRalliement national des Métis , Cassidy Caron, expliquait avoir mené une enquête avec le conseil d’administration dont la conclusion aurait été d’entamer cette poursuite en justice devant une cour supérieure de l’Ontario.

Nous méritons la vérité, nous méritons la justice , disait-elle dans la vidéo.

Le Ralliement national des Métis est une organisation qui regroupe et représente des gouvernements métis du Canada, soit la Nation métisse de Saskatchewan, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de l’Ontario. La Fédération métisse du Manitoba a quitté l’organisation le 29 septembre 2021.

La MMF Fédération des Métis du Manitoba nie tout

Dans une déclaration écrite, le président de la MMFFédération des Métis du Manitoba , David Chartrand, a indiqué jeudi que les allégations contenues dans la demande principale sont scandaleuses, vexatoires, sans fondement et visent à discréditer la MMF, les anciens membres du personnel du Conseil national Métis et moi-même .

David Chartrand, le président de la Fédération métisse du Manitoba (archives) Photo : Radio-Canada

Dans leur défense longue de 49 pages, la MMFFédération des Métis du Manitoba et M. Chartrand énoncent que la poursuite du RNMRalliement national des Métis est une tentative évidente du nouveau conseil d’administration de délégitimer et discréditer la MMFFédération des Métis du Manitoba et son président, David Chartrand de manière à préserver et augmenter leur influence .

Selon le document, le RNMRalliement national des Métis serait en désaccord avec la MMFFédération des Métis du Manitoba concernant la définition d’une personne métisse . Cette mésentente quant à la définition et à la détermination des critères d’adhésion à la citoyenneté métisse était extrêmement inquiétante pour les citoyens de la MMF , précise la défense.

Il est allégué par la MMFFédération des Métis du Manitoba que la Nation métisse de l’Ontario (NMO) aurait refusé d’appliquer la définition nationale de personne métisse adoptée par le RNMRalliement national des Métis en 2002. La MMFFédération des Métis du Manitoba aurait réclamé, en 2019, que la NMONation métisse de l’Ontario cesse d’être membre du RNMRalliement national des Métis en raison de ce refus.

En septembre dernier, la MMFFédération des Métis du Manitoba a soutenu qu'il était devenu clair que la NMONation métisse de l’Ontario continuerait d’être membre du RNMRalliement national des Métis . La MMFFédération des Métis du Manitoba a donc quitté le RNMRalliement national des Métis le 29 septembre 2021.

La nouvelle présidente du RNMRalliement national des Métis , Cassidy Caron, élue le 30 septembre l'an dernier, aurait ensuite adopté la définition plus large de personne métisse , soit celle avancée par la NMONation métisse de l’Ontario , est-il indiqué dans la défense.

La MMFFédération des Métis du Manitoba dénonce aussi la publication de la vidéo, en janvier dernier, de Mme Caron.

Le RNMRalliement national des Métis utilise le système de justice civile comme théâtre politique , est-il écrit.

La défense  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) nie également les allégations de stratagème afin de nuire économiquement au RNMRalliement national des Métis .

La MMFFédération des Métis du Manitoba et M. Chartrand disent notamment ne pas avoir transféré des fonds de manière illégale du Fonds des anciens combattants métis ou avoir été en conflit d’intérêts au moment de conclure un contrat de bail à Ottawa.