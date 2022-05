Droits de la personne : Un grand-père autochtone s’entend avec la BMO

Les faits remontent au 20 décembre 2019. Maxwell Johnson, alors âgé de 56 ans et client de la Banque de Montréal (BMO) depuis 2014 se présente à la succursale de la rue Burrard, à Vancouver afin d'ouvrir un compte pour sa petite-fille de 12 ans.

Il a alors présenté leurs cartes de statut d'Indien émises par le gouvernement fédéral, son certificat de naissance et la carte médicale de l'adolescente.

Une employée de la banque, méfiante, suspecte des cartes frauduleuses et appelle le 911. Maxwell Johnson et sa petite-fille de 12 ans ont été menottées et embarquées dans une voiture du service de police de Vancouver.

Le grand-père et la fille ont déposé une plainte en matière de droits de la personne contre la Banque de Montréal et le service de police de Vancouver, en novembre 2020.

« Je ne pense pas qu'il soit juste que nous devions prouver qui nous sommes en portant une carte de statut [d'Indien selon la Loi sur les Indiens]. Nous sommes la seule race qui a une carte de statut pour prouver que nous sommes des membres des Premières Nations. Notre peuple vit sur la côte depuis plus de 14 000 ans, bien plus longtemps que les pyramides. Je veux donc que les gens s'informent davantage sur les questions relatives aux Premières Nations et à notre culture. » — Une citation de Maxwell Johnson, membre de la Première Nation de Heiltsuk

Les deux années de litige avec la BMOBanque de Montréal ont été longues et je suis vraiment heureux que nous arrivions à une conclusion. Ces deux années ont été très difficiles, non seulement pour moi, mais aussi pour ma petite-fille et mon fils , a déclaré M. Johnson.

Selon un communiqué, l'accord de règlement comprend un paiement d'une somme d'argent par la BMOBanque de Montréal à Maxwell Johnson et à sa petite fille, une cérémonie d'excuses privée au domicile de Maxwell Johnson dans la communauté de Bella Bella, ainsi qu'un engagement de la banque à mettre à jour ses politiques de traitement des cartes de statut d'Indien.

La banque s’est également engagée à établir des politiques de formation et de sensibilisation à la culture autochtone pour ses employés.

Maxwell Johnson a fait savoir qu’il a fermé son compte avec l'établissement bancaire, mais qu’il n’avait pas de rancœur : ce n'est pas dans notre culture de retenir les choses , a-t-il déclaré.

Artiste de profession, Maxwell Johnson a d’ailleurs offert une œuvre à la BMOBanque de Montréal , qui sera exposée dans la succursale de la rue Burrard, où les événements ont eu lieu. Des copies de l'œuvre seront aussi affichées dans les succursales de Nanaimo, de Campbell River, de Prince Rupert et de Victoria.

D'autre part, la banque s'engage à afficher une plaque de reconnaissance du territoire traditionnel dans ses succursales situées en territoire traditionnel autochtone et de faire de son mieux pour faire de même dans toutes ses succursales au Canada.

Un combat courageux contre les préjugés, dit la cheffe Slette

Marilyn Slett, la cheffe élue de la Première Nation de Heiltsuk, a loué le courage du grand-père et de sa petite-fille, qui ont par leur combat mis en lumière les préjugés perpétuels que les institutions financières ont envers les peuples autochtones .

Cela a vraiment été porté à la connaissance du grand public et nous espérons que c'est le premier pas vers des changements au sein des institutions financières , a déclaré Marilyn Slett.

Ce n'est pas seulement difficile pour ma famille, mais aussi pour notre culture. Je veux dire, notre peuple. Ils ont ressenti ce que je vivais, pas seulement moi, mais aussi mon fils et ma petite-fille. Alors j'espère juste que personne d'autre n'aura à traverser ça avec de grandes entreprises comme celle-ci , a déclaré Maxwell Jonhson.

Dans une déclaration, la BMOBanque de Montréal s’est dite heureuse d'avoir conclu un règlement avec M. Johnson et sa petite-fille . Il s'agit d'un pas important pour BMOBanque de Montréal vers la réconciliation et nous espérons que les Johnson obtiendront le dénouement qu'ils méritent et qu’ils pourront tourner la page , poursuit la banque.

La plainte de Maxwell Johnson et de sa petite-fille devant le tribunal des droits de l'homme de la Colombie-Britannique contre le service de police de Vancouver est toujours en instance.

En avril dernier, les deux agents de police qui ont menotté M. Johnson et sa petite-fille ont été suspendus pour avoir fait usage d’une force excessive et entrepris une arrestation sans motif raisonnable et probable, à la suite d’une enquête disciplinaire.