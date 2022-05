La crue de la rivière Rouge sera moins haute que prévu au sud de Winnipeg

La crue de la rivière Rouge sera plus basse que prévu de 75 cm au sud de Winnipeg, selon le gouvernement du Manitoba. Les niveaux d’eau resteront cependant élevés pendant une longue période dans le sud et le centre de la province.

Selon la province, la crue est attendue entre le 11 et le 13 mai à l’entrée du canal de dérivation. Au sud de Winnipeg, elle devrait atteindre environ 2265 mètres cubes d’eau par seconde, soit moins qu'en 2009 et plus qu'en 2011.

L'autoroute 75 est toujours fermée au nord et au sud de Morris et des déviations sont en place. La province dit s’attendre à recevoir entre 5 et 10 mm de pluie supplémentaire samedi, mais les autorités ne s’attendent pas à ce que cela nuise aux conditions routières.

La province dit continuer de travailler avec Services aux Autochtones Canada pour soutenir des Premières Nations, dont celle de Peguis. Elle dit avoir fourni 25 pompes à la communauté.

À ce jour, 200 Manitobains ont dû quitter leur domicile à cause d’évacuations dans les municipalités. Ce chiffre s'élève à 1400 personnes dans les Premières Nations, d'après les autorités.

Le Manitoba affirme également continuer de surveiller les inondations, bien que les niveaux d’eau commencent à se stabiliser dans la plupart des régions de la province.