Une excellente saison des sucres voilée par la hausse des coûts de production

Jonathan Martel, propriétaire de l’Érablière Martel à Saint-Quentin, est très satisfait du rendement qu’il a obtenu des 37 000 entailles de son érablière cette année.

C’est une très bonne année de sirop. Plusieurs goûts différents. Du sirop clair comme du sirop foncé, avec de bons goûts. C'est une bonne année de sirop comparativement à l'année passée , explique-t-il.

Jonathan Martel, propriétaire Érablière Martel, Saint-Quentin Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

L'abondante production de sirop d’érable cette année devrait confirmer le troisième rang mondial de la province dans l’industrie acéricole, derrière le Québec et le Vermont.

Et selon le propriétaire de l’Érablière Martel, les acheteurs sont nombreux à s’être procuré du sirop d’érable cette année.

Une fois que la saison a commencé, ç’a été vraiment une très bonne saison. Longue, mais très bonne avec du sirop comme que moi je n’avais jamais vu parce que c'est une saison record ici , lance Jonathan Martel.

Une ombre au tableau

Même si les producteurs obtiennent un prix légèrement plus élevé cette année, l’augmentation des coûts de production s’est définitivement fait sentir et en fin de compte, les producteurs n’auront peut-être pas plus d’argent dans leurs poches.

On a eu une augmentation du prix du sirop, des petites primes ici et là, mais on a aussi eu des augmentations des prix. Tous les équipements. Quand je calcule, c'est à peu près un 30 % d'augmentation , dit Jonathan Martel.

Un autre propriétaire d’une érablière de 30 000 entailles au nord de Kedgwick, Marco Martin, est du même avis.

Marco Martin, propriétaire, Érablière Le fruit d'érable, Kedgwick Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Il souligne le fait que dame Nature a coopéré cette année et que l’eau d’érable a donc coulé plus longtemps que d’habitude, mais a tout de même des réserves quant au bilan financier de la saison.

Le prix de tout! De tous les carburants, les matériaux, la main-d'œuvre, tout ça fait que le surplus de production qu'on a fait cette année, on va voir les bilans financiers à la fin, mais je ne suis pas sûr qu'on va s'en sortir si bien que ça financièrement , lance-t-il.

Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Les acériculteurs du Nouveau-Brunswick attendent toujours des nouvelles du gouvernement provincial quant à leur demande pour un meilleur accès aux terres de la Couronne.

Pour que l’industrie prenne de l’expansion, les producteurs de sirop d’érable ont fait une demande d’allocation de 12 600 hectares additionnels à la province il y a maintenant plus de deux ans.

Une manifestation a eu lieu en janvier dernier pour tenter de faire avancer le dossier, mais selon les acériculteurs, c’est toujours le silence radio du côté de la province.

D’après le reportage de Serge Bouchard