Plus de 3,5 M$ pour développer l’autonomie alimentaire au Bas-Saint-Laurent

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), le ministère de l’Économie et de l’Innovation, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation contribuent à la hauteur de 2 860 000 $ et la balance provient de partenaires régionaux. Le ministre du MAPAQministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec , André Lamontagne, était de passage à Rimouski jeudi après-midi pour en faire l’annonce.

Québec et les partenaires régionaux espèrent ainsi mettre en œuvre le Plan régional de développement bioalimentaire 2020-2025  (Nouvelle fenêtre) , présenté en 2021, qui articule 10 stratégies pour augmenter l’autonomie alimentaire au Bas-Saint-Laurent.

Le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, dont le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté des Basques Bertin Denis est le président, a été désigné mandataire de l’entente. L’autonomie alimentaire est selon lui un pas de plus vers l’occupation du territoire. Des promoteurs vont pouvoir présenter des projets innovants, de serres par exemple, pour permettre de rapprocher l’alimentation de la terre à la table , fait-il valoir.

Le premier appel de projets du Fonds de soutien aux projets de développement du secteur bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent 2022-2024 sera lancé le 15 mai prochain.

De l’argent pour différentes initiatives

Grâce à l’entente budgétaire, le secteur bioalimentaire de la région vise entre autres la création d’un parcours gourmand, l’accompagnement d’entreprises en démarrage, notamment dans la transformation alimentaire, et la multiplication des chaînes d’approvisionnement sur le territoire.

Les acteurs comptent aussi soutenir l’organisme de promotion et de commercialisation des produits bas-laurentiens Saveurs du Bas-Saint-Laurent.

La préfète de la MRCMunicipalité régionale de comté de la Matapédia, Chantale Lavoie, aussi présente à l'annonce, espère que l’enveloppe budgétaire pourra aussi servir à évaluer le potentiel des terres en friches de la région. Selon le dernier inventaire du MAPAQministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec en 2015, 8 000 hectares de terres agricoles au Bas-Saint-Laurent sont abandonnés.

Le président de la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent (TCBBSL), Gilbert Marquis, est d’avis que l’autonomie alimentaire passe d’abord par la création de circuits courts de distribution de produits et d’une hausse de nombre de sites des marchés locaux.

« Dans les épiceries, pourquoi on a des produits américains quand on a des producteurs qui font d’excellents produits? C’est ça que nos transformateurs nous ont demandé. » — Une citation de Gilbert Marquis, président de la TCBBSL

Le président de la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent Gilbert Marquis se réjouit de l'entente et espère que des projets verront rapidement le jour. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin