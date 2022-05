Grippe aviaire : un organisme conseille de retirer les bains et mangeoires pour oiseaux

Alors que des éclosions de grippe aviaire continuent d'être déclarées dans la province, la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de la Colombie-Britannique (BC SPCA) encourage le public à retirer temporairement les mangeoires et les bains pour oiseaux.

La maladie peut se propager par les mangeoires, car elles encouragent les rassemblements non naturels d'oiseaux et attirent d'autres animaux sauvages , explique la Société dans un communiqué publié jeudi.

Les graines renversées sont particulièrement dangereuses, selon le communiqué, car les oiseaux qui se nourrissent au sol sont également exposés aux fientes sous la mangeoire.

Les mangeoires pour colibris ne sont pas sans risque, mais présentent le risque le plus faible, car elles sont spécifiques à une espèce et ont donc un groupe plus limité d'oiseaux qui les visitent.

Selon la responsable du bien-être des animaux sauvages de la Société, Andrea Wallace, en de rares occasions, ce virus peut aussi provoquer des maladies chez les êtres humains qui ont été en contact étroit avec des oiseaux infectés ou des zones fortement contaminées .

« Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour arrêter [la souche] H5N1 dans son élan. » — Une citation de Andrea Wallace, responsable du bien-être des animaux sauvages, Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de la C.-B.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments assure quant à elle que la maladie n'est pas considérée comme une préoccupation importante pour les personnes en bonne santé qui ne sont pas en contact régulier avec des oiseaux infectés, même si la souche H5N1 est considérée comme hautement contagieuse.

Détecter les signes d'infection

Andrea Wallace conseille également de surveiller les oiseaux qui pourraient paraître malades. Les oiseaux peuvent sembler léthargiques, gonflés de manière inhabituelle, avoir des écoulements nasaux, avoir les yeux excessivement larmoyants ou un gonflement de la tête et des paupières.

Mercredi, il y avait cinq éclosions de grippe aviaire en Colombie-Britannique parmi des élevages de volailles dans l'Okanagan et dans le Grand Vancouver. Le virus peut infecter de nombreuses espèces d'oiseaux, y compris les animaux de ferme comme les poulets et les dindes, mais aussi les oiseaux sauvages et de compagnie.

Les élevages concernés ont été placés en quarantaine et la province a ordonné à tous les exploitants de volailles commerciales possédant plus de 100 oiseaux de déplacer leurs élevages en intérieur jusqu'à la fin de la migration printanière en mai pour aider à endiguer la propagation.

La semaine dernière, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis ont annoncé le premier cas humain d'infection, tout en ajoutant que le risque pour le public reste faible.