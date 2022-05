Les troupes internationales de retour à Montréal complètement cirque

Le festival Montréal complètement cirque a dévoilé jeudi la liste des artistes qui prendront d’assaut la TOHU, à Montréal, du 7 au 17 juillet. Après deux ans de programmation tronquée, il verra le retour des artistes de l’international et présentera des nouveautés comme le spectacle Après la nuit, de la troupe québécoise Nord Nord Est.

Production phare du festival cette année, Après la nuit a été conçue spécialement pour la rotonde de la TOHU, une scène de 360 degrés qui sera utilisée dans toute sa hauteur. Le spectacle, qui allie musique en direct, acrobatie et danse, verra défiler 12 acrobates, danseurs et danseuses sur un imposant dispositif scénique avec des installations aériennes.

L’ambiance musicale sera assurée par le trio montréalais Chances. Le public pourra découvrir ce spectacle le 2 juillet, puis du 5 au 16 juillet.

Du 6 au 17 juillet, le Gypsy Kumbia Orchestra présentera Barka, un spectacle multidisciplinaire mêlant lui aussi musique, danse et art circassien. Sélectionné deux fois aux prix Juno, l’orchestre québécois à 12 têtes s’inscrit dans le mouvement cumbiero international, combinant accordéon, violon, clarinette et une section de cuivres au rythme de la cumbia.

Un spectacle alliant cirque et danse caribéenne venu de Guadeloupe

Enfin libres des restrictions aux déplacements internationaux liées à la COVID-19, plusieurs artistes de cirque feront le voyage à Montréal de l’étranger, comme le duo Dansateliers, composé de la Norvégienne Marta Alstadsæter et de la Néerlandaise Kim-Jomi Fischer.

Accompagnées de l’artiste Vincent Kollar, elles interpréteront, du 8 au 11 juillet, Fase, un spectacle de cirque et de danse dans lequel elles invitent le public à partager un espace imaginaire, tout en explorant les mécanismes et les dynamiques sociales , selon le communiqué.

Toujours du côté international, la troupe de cirque guadeloupéenne Métis’Gwa présentera Belles places, un spectacle à teneur féministe mélangeant cirque contemporain et danse caribéenne, d’après une chorégraphie signée Léo Lérus. L'œuvre met en vedette deux danseuses de la Guadeloupe et de la Guyane, ainsi que deux artistes de la France spécialistes de la roue Cyr. À voir les 8, 9 et 11 juillet.