Une artiste franco-manitobaine en lice pour le prestigieux prix Sobey pour les arts

Ce prix prestigieux permet aux artistes émergents canadiens sélectionnés de recevoir un soutien financier et une visibilité nationale et internationale.

Le prix Sobey pour les arts est le plus généreux au Canada et dans le monde avec en grand prix 100 000 dollars pour le grand gagnant ou la grande gagnante et chacun des cinq finalistes va mériter une bourse de 25 000 dollars et chaque personne sur la liste longue recevra 10 000 dollars , précise l'agente principale des relations publiques au Musée des beaux-arts du Canada ( MBACMusée des beaux-arts du Canada ), Josée-Britanie Mallet.

Cette bourse permettra aux artistes de se consacrer à leur art poursuit-elle. Le prix Sobey pour les arts donne vraiment énormément de visibilité aux artistes à travers toutes les communications que nous faisons et les expositions que nous organisons .

« Le prix Sobey est vraiment un catalyseur de carrière, un accélérateur de carrière. » — Une citation de Josée-Britanie Mallet, agente principale des relations publiques au MBAC Musée des beaux-arts du Canada

Les œuvres des cinq artistes de la liste courte feront l’objet d’une exposition au Musée des beaux-arts du Canada, et le nom du gagnant sera annoncé lors d’une cérémonie de gala cet automne.

L’artiste franco-manitobaine Anna Binta Diallo fait partie des cinq artistes sélectionnés pour la région des Prairies et du Nord. Elle est une artiste multidisciplinaire qui travaille autant les installations que le collage ou la vidéo.

Ses œuvres révèlent la richesse des rencontres qui la construisent en tant que personne et remettent en question le concept de l’identité.

Anna Binta Dialla dit explorer les thèmes de la mémoire et de la nostalgie pour créer des œuvres inattendues sur l’identité.

Anna Binta Diallo dans son atelier qui installe sa création intitulée "Errances". Photo : Anna Springate-Floch

Dans le cadre du prix Sobey pour les arts, elle a présenté au jury la série d'œuvres Errances et Voyageurs/Almanachs. Les créations d’Anna Binta Diallo ont été exposées ces dernières années à travers le Canada.

« Je suis très fière, très contente et très honorée ! (...) Ça fait du bien de voir que le travail que j’ai fait ces deux dernières années [malgré la pandémie] a été reconnu. » — Une citation de Anna Binta Diallo, artiste multidisciplinaire

Anna Binta Diallo est aussi connue pour son travail de design avec notamment la réalisation de l’identité visuelle pour la saison en cours au Théâtre Cercle Molière.

Sac conçu à partir de l'identité visuelle créée par Anna Binta Diallo pour la saison 2021/2022 du TCM. Photo : TCM

Elle participe dernièrement à l’exposition consacrée à Gabrielle Roy Jeux de miroirs, la création féminine d’une génération à l’autre au Centre culturel franco-manitobain.