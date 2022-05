Être maman en temps de pandémie

Une situation inusitée pour la Fransaskoise Stéphanie Gaudet, mère de deux enfants : Hadrian, 3 ans et Lucie, presque 6 mois, née en novembre 2021, en pleine crise sanitaire.

Mme Gaudet qui vit actuellement à Rosthern, entre les villes de Prince Albert et Saskatoon, affirme avoir eu moins de soutien durant sa dernière grossesse en temps de pandémie.

Mon conjoint ne pouvait pas venir avec moi à mes rendez-vous , explique-t-elle.

Pour l’échographie, il fallait aller à l’hôpital, car en clinique, les accompagnateurs étaient interdits. C’était juste moins de soutien en général.

Si je compare avec mon premier enfant, c’était : ''hey, je vais prendre le bébé pendant que tu prends ta douche, etc" , dit-elle pour illustrer les changements imposés par la pandémie.

Pendant sa dernière grossesse, Stéphanie a pris son congé de maternité plus tôt, sur ordre du médecin, afin de s’assurer qu’elle ne contracte pas la COVID-19, en étant enceinte.

Stéphanie Gaudet est devenue maman de son deuxième enfant, sa fille Lucie, en novembre 2021. Photo : Radio-Canada / fournie par Stéphanie Gaudet

Elle affirme également avoir ressenti plus de stress lors de cet épisode que jamais.

Voir quelqu’un qui tousse ou qui a le nez qui coule à l’épicerie, un proche qui visite le bébé puis annonce par la suite qu’il a attrapé la COVID-19 […] c’est un stress pour le bébé et la famille , raconte-t-elle.

Les plans changent […] beaucoup de plans changent parce que quelqu'un tombe malade ou a peut-être des symptômes de la COVID-19. Alors on apprend à ne pas trop avoir nos plans à cœur, jusqu’à ce qu’ils arrivent , résume-t-elle.

« On s’attend à ce que des visites tombent à l’eau. » — Une citation de Stéphanie Gaudet, maman fransaskoise

À l’opposé de cette réalité, Stéphanie Gaudet a constaté que la prise de rendez-vous prénataux était, néanmoins, plus facile durant la pandémie qu'auparavant.

Mes rendez-vous étaient à l’heure pour Lucie tandis que lors de ma première grossesse, j’ai dû parfois attendre deux heures pour un rendez-vous.

Malgré le contexte assez restrictif, elle s’estime chanceuse, car lors de l’accouchement à l’Hôpital pour enfants Jim Pattison, à Saskatoon, elle a pu avoir deux accompagnateurs à ses côtés.

Lâcher-prise, apprivoiser l’inconnu

Pendant plusieurs mois, Stéphanie a appris à lâcher prise et à faire beaucoup d’interactions par le truchement des écrans, son bébé dans les bras.

Lucie est devenue experte à dire bonjour à grand-maman à l’écran! , s'exclame-t-elle.

À peine âgée de 6 mois, Lucie s'est habituée aux moyens virtuels de communication pendant la pandémie. Photo : Radio-Canada / fournie par Stéphanie Gaudet

Aujourd’hui, elle décrit son bébé comme un être très zen , au point de lui faire oublier, peut-être, les difficultés rencontrées pendant la grossesse.

Elle ne pleure pas beaucoup. Elle mange bien. Je profite du fait qu’elle dort souvent dans mes bras. C’est un beau bébé , s'émerveille-t-elle.

Elle aime sauter et regarder son frère courir dans la maison. Quand il est à la maison, elle ne le lâche pas des yeux. On fait des bricolages, on regarde beaucoup de télévision. On passe beaucoup de temps à lire, à ramasser des livres à la bibliothèque et à revenir à la maison , ajoute-t-elle.

Aux dires de sa mère Stéphanie Gaudet, Lucie est un bébé calme et qui aime jouer avec ses pieds. Photo : Radio-Canada / fournie par Stéphanie Gaudet

À travers tout cela, Mme Gaudet profite surtout des moments qu’elle passe en famille.

Mon mari travaille en partie à la maison et au bureau. J’apprécie beaucoup les journées où il est à la maison..[…] On passe plus de temps ensemble, à jouer aux legos, à se relaxer.

Elle espère que ce rythme de vie va se poursuivre même après la pandémie.

Je n’ai pas vraiment hâte de retourner à des journées super chargées , souhaite-t-elle.

Tirer des enseignements

Ça n’a pas été facile. Et c’est possible qu’une autre pandémie survienne un jour, mais vivez un jour à la fois, vous êtes bonnes. Sachez lâcher prise, et vous adapter , conseille Stéphanie Gaudet aux autres mères.

Advenant une nouvelle vague, elle les appelle à ne pas hésiter à demander du soutien, si possible.

On est fortes, mais parfois, il est bon de demander de l’aide et de dire ‘’je ne suis pas capable , dit-elle.

Selon Stéphanie Gaudet, il faut que les mamans se rappellent qu’elles n’ont pas à être parfaites.

C’est correct d’avoir des mauvaises journées. Demain sera un autre jour.

Avec la météo plus clémente, Lucie et sa maman, Stéphanie Gaudet, passent beaucoup de temps à se promener dehors et explorer leur nouveau quartier. Photo : Radio-Canada / fournie par Stéphanie Gaudet

« Je ne regrette rien. […] Devenir maman, c’est un manège avec de grosses montagnes russes, mais je ne le regrette pas, même en temps de pandémie. » — Une citation de Stéphanie Gaudet

Malgré tout, la mère ne peut s’empêcher de nourrir des questionnements sur le possible impact de la COVID-19 sur son bébé qui a vu le jour dans ce contexte particulier.

Certaines recherchent disent une chose, d’autres gens disent autre chose […] Alors ce n’est pas toujours clair, cette situation que nous sommes en train de vivre.

Cette année, pour la fête des Mères , Stéphanie profitera d’un dîner en famille.