Le réservoir de Springbank protégeant Calgary des inondations coûtera plus cher que prévu

C’est une grande nouvelle , a déclaré le premier ministre, Jason Kenney, jeudi matin, le dos aux tours du centre-ville de Calgary. L’entreprise Vinci est la gagnante de l’appel d’offres. Sa soumission de 379 millions de dollars s'est avérée la plus basse.

Initialement prévu pour 2024, le réservoir hors cours d’eau de Springbank devrait finalement être totalement opérationnel en 2025. Franchement, cela a pris trop de temps , a dit le premier ministre albertain.

Le projet de construction prévoit la création de 2200 emplois et représente un investissement total de 744 millions de dollars. Les contribuables albertains vont payer plus que prévu, puisque le budget initial était de 432 millions.

Depuis le budget approuvé il y a cinq ans, en 2017, les coûts de construction, de matériaux, de services publics et de déplacement des pipelines ont considérablement augmenté , précise le ministère albertain des Transports.

Des machines de construction sur le site du futur réservoir Springbank. Photo : CBC / Helen Pike

Une catastrophe naturelle marquante

Ces inondations ont été les pires de l’histoire canadienne. Elles ont duré des semaines, a rappelé Jason Kenney. C’est urgent pour les Calgariens. Nous ne savons pas quand il y aura un autre événement d'une telle ampleur. C'est toujours possible, et il faut être préparé.

La ministre des Transports, Rajan Sawhney, croit qu'il ne faut jamais oublier la destruction et le chaos de 2013. Avant les feux de forêts de Fort McMurray, en 2016, ces inondations étaient la catastrophe naturelle la plus chère de l'histoire de la province .

Plus de 30 communautés ont été en état d’urgence, et 125 000 personnes ont été évacuées. Pas moins de 14 500 maisons et 1500 entreprises ont été touchées. Ces inondations ont fait cinq morts et causé 5 milliards de dollars de dégâts.

Le premier ministre Jason Kenney et la ministre des Transports, Rajan Sawhney, jeudi. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Les terres de la discorde

Le réservoir est construit sur 1500 hectares, soit l'équivalent de 2101 terrains de soccer. Les travaux ont lieu sur des terres achetées par la province, près de Springbank, à l’ouest de Calgary.

Ce projet était controversé pendant des années , a rappelé la ministre des Transports, Rajan Sawhney. Jeudi matin, elle a assuré qu’aucune expropriation forcée n’a eu lieu et qu’il y avait eu des négociations volontaires sur toutes les acquisitions foncières .

Karin Hunter, à la tête de l’Association de la communauté Springbank, ne donne pas la même version des faits. Sur les 24 propriétaires concernés, plusieurs ont été forcés de vendre. Des entreprises ont été touchées. Notre communauté perd des terrains et une histoire familiale , dit-elle.

Selon Karin Hunter, le ministère des Transports ne communique pas assez sur l’avancée des travaux, et le budget final sera beaucoup plus élevé.