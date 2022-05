Les restaurateurs veulent rassurer les amateurs de homard

Alors que le homard coûte un peu plus de 10 $ la livre, Pierre Boissonnault, propriétaire du restaurant École dans l'Anse Resto sur Mer, à l'Anse-des-Belliveau, à la Baie Sainte-Marie, n'est pas inquiet.

Si les prix tombent à la normale, comme 6, 7 ou 8 piasses la livre, on devrait pouvoir faire un lobster roll alentour de 18 à 20 $ , dit-il.

Cela resterait un prix élevé, mais suffisant pour attirer les clients cet été, selon lui.

« C'est important d'avoir le homard pour faire revenir les touristes à un prix abordable. » — Une citation de Pierre Boissonnault, propriétaire du restaurant École dans l'Anse Resto sur Mer

Pierre Boissonnault possède le restaurant École dans l'Anse Resto sur Mer depuis 2019. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Le directeur général de l'association des restaurateurs de la Nouvelle-Écosse, Gordon Stewart, partage son optimisme.

D'après lui, l'ouverture de la pêche au homard au nord des provinces maritimes devrait alléger la pression sur les restaurateurs et, par conséquent, leurs clients.

Il va y avoir un surplus de homards donc nous nous attendons à ce que les prix retombent , dit-il.

Par ailleurs, il croit à l'attachement des Canadiens aux produits locaux et frais comme le homard.