Un campement de fortune à la Place du citoyen pour dénoncer la pauvreté

La vingtaine de manifestants ont installé des tentes et des poubelles remplies de nourriture pour dénoncer la pauvreté qui touche de plus en plus de personnes. Ils réclament un salaire minimum de 18 $ de l'heure et la couverture complète des besoins de base pour les personnes qui ont besoin de l'aide sociale pour vivre.

Le quotidien, on l’a illustré ici. Il y en a qui vont faire du camping improvisé, ce ne sont pas parce qu’ils sont en vacances, c’est parce qu’ils n’ont plus de maison, plus de loyer ou encore, ils mangent carrément dans les poubelles. Ce n’est pas une vue de l’esprit, ce n’est pas juste un symbole, c’est carrément de plus en plus réel , a mentionné la porte-parole régionale du collectif, Line Gauthier.

Des affiches ont été installées à la Place du citoyen, à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Les membres du collectif veulent montrer au gouvernement l’urgence d’agir alors que l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 6,7 % au Québec entre mars 2021 et mars 2022.

Se ramasser dans la pauvreté, ça peut arriver à n’importe qui. Si tu tombes malade, si tu fais une dépression. Avec la pandémie aujourd’hui, l’anxiété, tout ça, nous, ça nous touche et on considère que les assistés sociaux sont les grands oubliés de la société , a signalé Sylvia Pilote, une membre du collectif.

Le campement de fortune a été démantelé en après-midi.

Avec des informations de Flavie Villeneuve