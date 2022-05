Tourisme Québec attire les touristes avec des caribous en péril

La plateforme web constitue le site touristique officiel du gouvernement du Québec .

Or le parc national des Grands-Jardins n'est fréquenté que par une seule harde, et non plusieurs, et cette dernière est au bord de l'extinction. Les 16 caribous en question, capturés cet hiver et désormais en captivité, sont dans un enclos duquel il est strictement interdit de s'approcher à l'exception du personnel autorisé.

Outre le parc national des Grands-Jardins, le parc national de la Gaspésie est aussi promu par l'observation des caribous sur Bonjour Québec. La promotion consiste en une photo des caribous montagnards qui vivent dans les Chic-Chocs.

Cette harde, avec un peu plus d'une trentaine de représentants, est elle aussi en danger d'extinction. Le caribou montagnard est un écotype distinct du caribou forestier. La harde de la Gaspésie est la seule de cet écotype sur le territoire québécois.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le parc national des Grands-Jardins est présenté comme un lieu d'observation de plusieurs troupeaux de caribous. Or une seule harde isolée fréquente le secteur et elle est aujourd'hui en captivité. Photo : Capture d'écran - Bonjour Québec

Le récréotourisme, cause de déclin

La harde de caribous de Charlevoix, réintroduite dans les années 70 après une première extinction au siècle précédent, a amorcé un déclin important depuis plusieurs années. Ce déclin s'est accéléré depuis 2017.

Paradoxalement, le ministère du Tourisme fait la promotion du parc national en utilisant le caribou et la possibilité de croiser l'animal lors d'une randonnée. Or, selon les biologistes du gouvernement, les activités récréotouristiques contribuent au déclin des caribous forestiers.

Dans Charlevoix, le taux de perturbation de son habitat issu des activités industrielles et récréotouristiques est très élevé , peut-on lire dans un rapport d'inventaire produit en 2020 par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Ces activités ont notamment contribué au développement des chemins forestiers, favorables aux prédateurs.

Le taux de perturbation de l'habitat du caribou de Charlevoix, évalué à 4000 kilomètres carrés, était de 89 % en 2021.

