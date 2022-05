Services de sages-femmes en Gaspésie : deux projets sur la table

Dans les MRC MRC Avignon et de Bonaventure, trois sages-femmes sont à l’œuvre. Avec leur accompagnement, une trentaine de naissances ont déjà eu lieu depuis le début des suivis, en août 2019.

Comme le nombre de nouveau-nés n’est pas suffisant pour qu’une maison des naissances voit le jour, le collectif Accès Sages-Femmes Baie-des-Chaleurs milite en faveur de l’implantation d’un lieu de naissance alternatif situé à proximité de l’hôpital de Maria.

« On remarque, dans les régions où l’accouchement dans un lieu alternatif est offert, que c’est le choix privilégié des familles. » — Une citation de Caroline Hamelin, porte-parole du collectif Accès Sages-Femmes Baie-des-Chaleurs

Ce lieu donnerait une option supplémentaire aux futures mamans qui veulent être accompagnées d'une sage-femme, et qui ne peuvent le faire pour l’instant qu'à leur domicile ou à l’hôpital. Selon Accès Sages-Femmes Baie-des-Chaleurs, certaines familles qui auraient souhaité accueillir leur poupon en dehors des murs d’un hôpital doivent s’y résoudre.

Le lieu de naissance serait situé près de l'hôpital de Maria, dont on aperçoit la façade. Il permettrait aux familles de récupérer après l'accouchement. De plus, les sages-femmes qui viennent faire du dépannage en région pourraient y être hébergées (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Ce n’est pas tout le monde qui habite dans un rayon où c’est possible de donner naissance à la maison , rappelle sa porte-parole, Caroline Hamelin.

À la demande du collectif, une rencontre a eu lieu en avril avec le ministère de la Santé et de Services Sociaux (MSSS) dans l’espoir qu’il délie les cordons de la bourse. Aucune confirmation de financement n’a toutefois été reçue à cette occasion. La porte n’est pas fermée , souligne néanmoins Caroline Hamelin, qui garde espoir.

Caroline Hamelin est depuis l'été dernier porte-parole du collectif Accès Sage-Femme Baie-des-Chaleurs, fondé il y a 14 ans par des citoyens. Photo : Gracieuseté de Caroline Hamelin

Dans le but de convaincre Québec, le regroupement compte désormais embaucher un chargé de projet qui jettera les bases de l’initiative et de son budget. Pour ce faire, des demandes de financement ont récemment été acheminées aux MRCMunicipalité régionale de comté Avignon et de Bonaventure.

Si d’autres bailleurs de fonds pourraient ensuite s’ajouter au projet pour contribuer à sa concrétisation, l’aide du MSSSministère de la Santé et des Services Sociaux demeure, selon Mme Hamelin, incontournable.

On a voulu, pendant un moment, le faire de notre côté, mais on a besoin d’un budget récurrent et il n’y a que le ministère qui peut nous le fournir , résume-t-elle.

Selon le collectif, offrir le choix du lieu de son accouchement à la future maman fait notamment partie de l'approche des sages-femmes (archives). Photo : Getty Images / Mme Emil

Le collectif, qui demeure optimiste, a l’intention, grâce à sa future ressource, de démontrer au MSSSministère de la Santé et des Services Sociaux qu’il est possible d’aller de l’avant avec un projet qui ne va pas leur demander une budget exorbitant .

Selon le regroupement de citoyens, le service, toujours plus connu et reconnu , a permis de prendre en charge environ 10 % des suivis de grossesse de la Baie-des-Chaleurs depuis l'implantation du service. C’est assez remarquable! , se réjouit Caroline Hamelin.

Et sur la pointe gaspésienne?

Le collectif Accès Sages-Femmes Côte-de-Gaspé milite quant à lui depuis une dizaine d’années pour que le service soit dispensé localement, une étape qui n’a toutefois pas encore été franchie. Des développements sont toutefois à prévoir prochainement.

Un comité de travail formé de membres du collectif, du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie et de la Maison de la famille Parenfant élabore actuellement une demande qui devrait être déposée au provincial d’ici la fin du printemps.

Magalie Larochelle et Nastassia Williams sont coporte-paroles du collectif Accès Sages-Femmes Côte-de-Gaspé (archives). Photo : Gracieuseté : Magalie Larochelle et Nastassia Williams

Tenant compte de la pénurie de sages-femmes, cette demande se décline en plusieurs phases. Le comité souhaite dans un premier temps l’embauche d’une première sage-femme, qui s’ajouterait aux services de la maison de périnatalité, lancée cet hiver.

D’autres professionnelles de l’accouchement pourraient ensuite s'ajouter pour permettre éventuellement le déploiement complet des services : l’accouchement à domicile, en centre hospitalier et dans un lieu de naissance.

Si plusieurs étapes importantes doivent être franchies d'ici là, l’enthousiasme est bien présent au sein du collectif. On est très, très, très emballés! , lance la coporte-parole, Magalie Larochelle, qui estime que le projet en est un novateur et attractif .

« J’ai bien confiance qu’on va réussir à trouver des sages-femmes qui vont souhaiter adhérer à notre projet et venir travailler à Gaspé. » — Une citation de Magalie Larochelle, coporte-parole du collectif Accès Sages-Femmes Côte-de-Gaspé

Pour l’instant, les mamans de la pointe gaspésienne qui désirent bénéficier de l’accompagnement d’une sage-femme doivent se rendre dans la Baie-des-Chaleurs. Selon le collectif, il s’agit d’une iniquité .

À l'heure actuelle, les mamans de la pointe gaspésienne peuvent avoir accès aux services d'une sage-femme dans la Baie-des-Chaleurs ou à la maison des naissances de Mont-Joli. Dans les deux cas, de longues distances doivent être parcourues (archives). Photo : iStock

Le regroupement espère donc que le MSSSministère de la Santé et des Services Sociaux prendra en compte l’étendue du territoire et comprendra que les trois heures de route à franchir pour bénéficier des services déjà offerts en Gaspésie constituent une importante barrière pour les mamans de la Côte-de-Gaspé.

On trouve que depuis le début, les astres sont bien alignés. Au pire, on va se mobiliser encore plus pour que ça marche , mentionne Mme Larochelle.

Du côté du CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie...

Radio-Canada n'a pas été en mesure d'obtenir une entrevue avec le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie jeudi. Le réseau de la santé a toutefois confirmé qu'il collabore à plusieurs projets liés à la pratique sage-femme en région.

Nous souhaitons consolider le service dans la Baie-des-Chaleurs. Suite à cette étape, en effet, la Côte-de-Gaspé semble l’endroit le plus prêt [à] obtenir le service , peut-on lire dans le courriel acheminé par son département des relations avec les médias.