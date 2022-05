Moonbeam aura un Festival de l’humour

Dans le cadre des célébrations du centenaire de Moonbeam, le canton a annoncé jeudi soir la tenue d’un festival de l’humour le 15 et 16 juillet. Le duo Dominic et Martin et l’humoriste Maxim Martin seront les têtes d’affiche de l'événement.

« Maxim Martin va donner unshow bilingue, Dominic et Martin va être un show francophone, comme ça tous les gens de la région vont pouvoir en profiter. » — Une citation de Dénik Dorval, directeur général du Centre régional de Loisirs culturels

L'organisation et la vente des billets sont pilotées par l’équipe du Centre régional de Loisirs culturels de Kapuskasing. Le directeur général de l'organisme, Dénik Dorval, s’en réjouit.

L'humoriste et comédien Maxim Martin connaît la réalité des francophones hors Québec comme il a commencé sa carrière en humour dans un bar de Winnipeg. Photo : Avanti Groupe / Karine Dufour

On fait ça pour célébrer le 100e de Moonbeam. Les gens de la municipalité nous ont approchés, on veut commencer à offrir des spectacles plus en région parce qu’on représente les gens d’Opasatika à Smooth Rock Falls. Ça inclut plein de villages autour de Kapuskasing , soutient celui qui occupait le poste d’agent des services communautaires et du développement économique du canton en 2021.

Le village de Moonbeam compte 1200 habitants. Photo : Radio-Canada / Pierre-Mathieu Tremblay

Lors de l’annonce, Dénik a dit haut et fort qu’il s’agissait du premier festival. Notre journaliste l’a questionné : le festival deviendrait-il une tradition à Moonbeam pendant la saison estivale?

C’est à déterminer , avance-t-il, rappelant que la majorité des gens de Kapuskasing campent aux alentours de Moonbeam l’été que ce soit au lac Rémi ou au Twin Lakes Camping.