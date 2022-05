Ms. Pac-Man intronisé au Temple de la renommée du jeu vidéo

Le musée The Strong de New York a dévoilé jeudi les quatre nouveaux titres à intégrer son Temple de la renommée du jeu vidéo. Ms. Pac-Man, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Dance Dance Revolution et Sid Meier’s Civilization ont été intronisés, rejoignant des jeux mythiques comme Super Mario Kart, Les Sims et Donkey Kong.

Ms. Pac-Man, créé en 1981 par l’initiative d’élèves du Massachusetts Institute of Technology (MIT), a été le premier jeu dont on a annoncé l’intronisation lors d’un événement diffusé en ligne jeudi.

La version féminine du mythique jeu d’arcade Pac-Man, qui capitalisait sur le succès de son prédécesseur lancé en 1980, vient ainsi rejoindre son grand frère, qui a été intronisé en 2015. Avec ses quelque 125 000 cabinets d’arcade vendus dans les cinq années suivant sa sortie, il s’agit de l’un des cinq plus grands succès pour un jeu d’arcade.

Cette suite présentait des labyrinthes plus sophistiqués, des adversaires plus malins et de nouveaux défis , mentionne-t-on dans un billet de blogue sur le site de The Strong.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le jeu « Ms. Pac-Man » a marqué un tournant pour les joueuses en 1981. Photo : Midway

C’est aussi un jeu symbolique pour les joueuses, car le personnage a permis de reconnaître que les jeux vidéo ne sont pas juste pour les hommes, mais pour tout le monde , a affirmé Julia Novakovic, archiviste senior du musée The Strong.

« En proposant le premier personnage féminin de jeu vidéo largement reconnu, "Ms. Pac-Man" a marqué un tournant dans la conversation culturelle sur la place des femmes dans les salles d'arcade et dans la société en général. » — Une citation de Julia Novakovic, archiviste senior du musée The Strong

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, le premier jeu en 3D de la populaire série de Nintendo, a reçu à son tour sa place au Temple de la renommée, rejoignant le titre original du personnage Link, inscrit depuis 2016.

« Aujourd'hui encore, les développeurs et développeuses du monde entier considèrent que "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" a influencé leur façon de créer des jeux. » — Une citation de Andrew Borman, conservateur des jeux numériques au musée The Strong

La fluidité des combats, la complexité des énigmes, l'évolution de l'histoire et l'univers 3D tentaculaire se sont combinés pour susciter auprès des joueuses et joueurs un émerveillement à ce jour jamais oublié , a ajouté le conservateur du musée.

Le premier jeu de la série Dance Dance Revolution (DDR), de Konami, était en soi une petite révolution pour les jeux de musique, et ça lui a valu la troisième intronisation de 2022. Plus de 100 versions du jeu ont vu le jour depuis 1998, pavant la voie à d’autres titres musicaux, comme les populaires séries Guitar Hero et Rock Band.

[DDR] a pris d'assaut les salles d'arcade japonaises en 1998, mettant les joueurs et joueuses au défi d'utiliser leur équilibre et leur dextérité pour marcher au rythme de la musique populaire, a indiqué le musée The Strong. Ce jeu s'est rapidement répandu dans les salles d'arcade du monde entier et à domicile, avec une version avec un tapis sortie l’année suivante.

« La musique fait partie intégrante de la vie humaine depuis la préhistoire, il n'est donc pas surprenant que DDR ait bénéficié d'une popularité unique qui a traversé les âges, les sexes et les régions. » — Une citation de Lindsey Kurano, conservatrice des jeux vidéo au musée The Strong

Finalement, c’est la série de jeux de simulation et de stratégie Sid Meier’s Civilization, qui captive des millions de joueurs et joueuses depuis 1991, qui a pris la quatrième place disponible au Temple de la renommée pour 2022. Le titre original a par ailleurs été sacré meilleur jeu vidéo de tous les temps en 1996 par le magazine américain Computer Gaming World.

Le jeu de conquête mondiale «Civilization VI» inclut le Canada depuis 2018. Photo : Civilization.com

La série invite les joueurs et joueuses à développer leur propre empire sur plusieurs siècles. Elle s’est vendue à plus de 50 millions d’exemplaires. The Strong estime que plus de 1 milliard d’heures ont été consacrées à des parties de Civilization depuis sa création.

Des classiques devront attendre leur tour

Parmi les 12 jeux vidéo qui étaient en lice pour l’intronisation, on comptait Assassin’s Creed, Candy Crush Saga, Minesweeper, Resident Evil, Rogue et NBA Jam.

En 2021, les séries de jeux Microsoft Flight Simulator, Where in the World is Carmen Sandiego?, StarCraft et Animal Crossing ont été intronisées.

Les fans avaient jusqu’au 24 mars dernier pour faire entendre leurs voix, aux côtés de celles des membres du jury. Les sélections finales ont été effectuées sur les conseils de journalistes, d'universitaires et d'autres personnes connaissant l'histoire des jeux vidéo et leur rôle dans la société, selon le musée The Strong.

Le Temple de la renommée du jeu vidéo récompense depuis 2015 les titres d'arcade, de console, d’ordinateur et de téléphones intelligents dont la popularité et l’influence sont soutenues dans le temps.