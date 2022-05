Prix du pétrole : les entreprises d’asphaltage écopent

Comme pour l’industrie de la construction et du camionnage, le prix du diesel qui atteint des sommets ces jours-ci, a un impact sur les revenus de son entreprise.

Il y a peut-être des entreprises qui ne passeront pas au travers. Ça peut être moi, comme ça peut être mon voisin , a confié le gérant de l’entreprise d’asphaltage en entrevue à La matinale.

À pareille date l’année dernière, le prix maximum autorisé pour le diesel établi par la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick était d’environ 1,25 $ le litre à la pompe. Jeudi, le prix autorisé pour le même produit était de 2,58 $ le litre.

L’industrie de l'asphalte est particulière parce qu’elle n’utilise pas seulement du diesel pour alimenter ses camions.

On réchauffe le goudron et la roche dans un gros tube avec une flamme qui fait peut-être 10 pieds de long, donc qui brûle du fuel (diesel) toute la journée. Ça c’est un gros réservoir de 9000 litres et ça coûte cher à remplir , a expliqué M. Landry.

Le diesel n’est pas aussi le seul produit pétrolier utilisé pour faire la surface des routes sur lesquelles les voitures circulent. L'asphalte est aussi composé de goudron, un produit à base de pétrole.

Au prix où ç’a fini l’année passée et au prix que c’est rendu maintenant, on parle d’une augmentation de 25 % , a indiqué l’entrepreneur.

Pour faire face à l’inflation, M. Landry n’a pas augmenté ses prix une ou deux fois, mais bien trois fois. Il a aussi changé la façon dont il fait affaire avec ses clients. Lors de ses évaluations, il inclut maintenant une note affirmant que le prix peut changer, chose qu’il ne faisait pas auparavant.

« Je n’ai pas le choix. Je dois rester en affaires. J’ai beaucoup d’employés qui ont besoin de travailler et qui ont besoin de revenir l’année prochaine. » — Une citation de Guy-Paul Landry, gérant de Landry Asphalte

Pour ses clients gouvernementaux, il y a déjà des ajustements prévus lorsqu’il y a de trop grandes variations de prix sur le marché pétrolier.

Les municipalités auront des choix à faire

L'asphaltage à l’ère de l’inflation entraîne un lot de défis pour les municipalités également. La ville de Campbellton a lancé un appel d’offres plus tôt cette année pour les travaux prévus durant la saison estivale. Le processus est terminé depuis le 25 avril et la municipalité n’avait toujours pas reçu de soumission des entreprises d’asphaltage mardi.

Il s’agit d’une première pour le maire de l’endroit, Ian Comeau.

Le maire de Campbellton, Ian Comeau Photo : Radio-Canada

Ça va avoir un impact pour notre municipalité, pour les municipalités d’un peu partout au Nouveau-Brunswick et même dans les Maritimes , a avancé M. Comeau.

Le maire s'attend donc à une hausse des coûts des travaux d’asphaltage cette année et à avoir des choix à faire. Entre refaire une rue au complet, le conseil municipal pourrait décider de seulement réparer les nids de poule par exemple.

Si on avait une route ou une rue destinée cette année à paver, on pourrait dire qu’elle est encore en bon état et garder les 200 000 $ à 300 000 $ pour finir de réparer les nids de poules , a avancé M. Comeau.

