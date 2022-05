Haïti : Des affrontements entre gangs font des dizaines de morts

Des fusillades entre gangs rivaux à Port-au-Prince ont fait des dizaines de morts au cours des deux dernières semaines et ont forcé des milliers de personnes à fuir leur domicile, selon l'autorité de protection civile d'Haïti et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU.

Au moins 23 maisons ont été incendiées, et 48 écoles, cinq centres médicaux et huit marchés ont dû fermer , ont-ils indiqué dans un rapport transmis à Reuters jeudi.

Les gangs Chen Mechan et 400 Mawozo, ce dernier ayant kidnappé un groupe de missionnaires américains et canadiens l'année dernière, se livrent depuis le 24 avril une véritable guerre qui a tué au moins 39 personnes et qui sème le chaos dans la capitale et ses environs.

Un policier patrouille dans une rue lors d'une opération antigang à Croix-des-Missions, au nord de Port-au-Prince, le jeudi 28 avril 2022. Photo : Associated Press / Odelyn Joseph

Les affrontements ont également fait 68 blessés et ont paralysé les opérations du plus grand terminal de carburant du pays, les gangs ayant détourné dix camions-citernes.

Environ 9000 personnes ont dû quitter leur logement pour trouver refuge ailleurs, ajoute le rapport.

Les gangs haïtiens ont gagné en puissance depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021.