Une fondation pour protéger la rivière Bonaventure

L’annonce de la création de la Fondation Rivière Bonaventure a été faite lors de l’assemblée générale annuelle de la ZECZone d'exploitation contrôlée de la rivière Bonaventure, le 27 avril dernier. La protection de la faune, incluant le saumon de l’Atlantique, ainsi que celle de l’habitat seront au cœur des priorités de la future fondation.

Elle n’a pas encore de statut au niveau fédéral, mais l’organisme à but non lucratif est créé auprès du gouvernement du Québec , indique le président du conseil d’administration de la ZECZone d'exploitation contrôlée , André Hébert.

En plus de la ZECZone d'exploitation contrôlée de la rivière Bonaventure, des représentants de l’organisme Mission Rivière et de la Ville de Bonaventure siègent sur le conseil d’administration provisoire de la fondation.

Un pêcheur dans la rivière Bonaventure Photo : Radio-Canada

S’il s’agit des mêmes organisations qui composent le comité à la recherche d’une solution pour dénouer l’impasse dans le dossier de l’accès au site du Malin, André Hébert assure qu’il s’agit de démarches distinctes.

On jongle avec ça depuis le printemps dernier. La problématique du Malin s’est présentée à peu près en même temps, à l’automne , note-t-il.

Un litige judiciaire est en cours entre le Camp Bonaventure et l’entreprise Le Malin relativement à l’exploitation de la plage, très prisée par les citoyens ainsi que les touristes.

La pancarte annonçant l'accès au Malin, à Bonaventure, a récemment été placardée. Elle annonce désormais que le site est fermé en raison d'un litige judiciaire. Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

L’entreprise récréotouristique Cime Aventures a aussi intenté, l’été dernier, des procédures en Cour supérieure contre le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs afin de faire invalider l’entente signée avec Québec qui limite ses activités sur le cours d’eau.

Ces deux dossiers ont été hautement médiatisés au cours des derniers mois. Selon M. Hébert, il est essentiel de ramener à l’avant-plan l’importance de préserver l’emblématique rivière.

« La rivière est laissée à elle-même, en ce moment. Elle n’a pas son mot à dire dans tous ces litiges-là et c’est un petit peu malheureux. On essaie de la protéger du mieux qu’on peut. » — Une citation de André Hébert, président de la ZEC de la rivière Bonaventure

Des démarches de sollicitation auront lieu ultérieurement afin de récolter des fonds. C’est embryonnaire, mais on a plein de bonnes idées pour le futur , indique le gestionnaire.

Les fonds récoltés permettront de mieux protéger la faune, notamment le saumon de l'Atlantique (archives). Photo : Hooké / Fred Campbell

Du travail a déjà été effectué de concert avec la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Les-Îles. La prochaine étape sera de signer un contrat pour la création officielle d’un fonds de dotation auprès de cet organisme.

Selon M. Hébert, cette entente permettra d’amasser des fonds à court terme, et ce, même si le processus de création de la fondation n’est pas achevé auprès du gouvernement fédéral.

André Hébert précise que les objectifs de l’organisme à but non lucratif ont été dûment enregistrés et qu’il n’est nullement autorisé d’utiliser l’argent amassé à d’autres fins. Sensibilisation, éducation et protection : ça tourne autour de ça, pas plus.

Pour la qualité de la ressource

Le maire de Bonaventure, Roch Audet, rappelle que la rivière Bonaventure est un moteur de développement économique qui fait partie de l'ADN des citoyens de la ville.

« C’est plus qu’un attrait touristique pour la ville. Il y a un sentiment d’appartenance fort autour de cette rivière-là. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre culture. » — Une citation de Roch Audet, maire de Bonaventure