Vente de Mena’Sen : « Ce qu’on a fait, c’est légal »

La transaction du Faubourg Mena'Sen de Sherbrooke a été faite dans les règles de l'art, selon l'avocat de l'organisme à but non lucratif qui a vendu le complexe à des intérêts privés.

En réponse à la Fédération régionale des OBNLorganisme à but non lucratif d’habitation Montérégie - Estrie, qui a demandé mercredi que Québec mène une enquête sur cette transaction de 18 M$, l'avocat Serge Dubois affirme que ce sont les membres de la Société de retraités, maintenant dissoute, qui ont pris les décisions en lien avec la vente.

Le choix qui a été fait, ça a été de mettre l’argent entre les mains des membres. Alors les membres vont décider ce qu’ils font avec. Ils ont encore des contraintes à rencontrer, qui découlent des décisions qu’ils ont prises. Après, ils prendront leurs décisions , explique-t-il.

Dans sa demande de dissolution, l' OBNLorganisme à but non lucratif l'Orientation éphémère indique que son actif a été divisé proportionnellement entre les membres. Selon le Registre des entreprises, la société comprenait cinq administrateurs. Or, il nous a été impossible de savoir combien elle comprend de membres en tout.

Mais l'avocat Serge Dubois, qui a aussi été secrétaire de la Société de retraités pendant plusieurs décennies, persiste et signe : il n'y a rien d'illégal dans les actions qui ont été commises par les parties impliquées dans la vente.

« Nous avons décidé de mettre fin au statut d’organisme à but non lucratif de la société. [...] Ce n’est pas une première ce qu’on a fait, et ça a été validé avec les meilleurs professionnels au pays. » — Une citation de Me Serge Dubois, avocat de la Société des retraités

Ce dernier estime par ailleurs que les vendeurs n'ont aucun compte à rendre à la Ville de Sherbrooke, et ce, malgré les approches que dit avoir tentées la mairesse Évelyne Beaudin.

C’est une société privée. Pourquoi est-ce qu’il faudrait parler à la mairesse de la Ville ? Parce que c’est la mairesse de la Ville ? [...] Il n’y a aucune fraude et aucun acte criminel qui a été commis dans ce dossier-là, et soit dit en passant, les modifications qui ont été faites ont passé la rente légale [...] La dissolution a été reçue, conformément à la Loi.

En entrevue avec Radio-Canada, l'avocat a refusé de dévoiler les détails entourant la société de retraités, considérant que ces informations relevaient du domaine privé.

La vente du Faubourg Mena'Sen soulève de nombreuses questions, notamment auprès de la Fédération régionale des OBNL d’habitation Montérégie - Estrie et de la Ville de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Les locataires ont une protection

Devant les inquiétudes soulevées par plusieurs personnes en lien avec une éventuelle augmentation du prix des loyers, l'avocat se montre rassurant.

Je ne vois pas en quoi ça [la vente du faubourg] va changer la gestion de l’édifice. [...] Les locataires ont une protection.

Cette protection, à laquelle il fait référence, représente le taux d'augmentation limite fixé chaque année par le Tribunal administratif du logement.

On a des téléphones où on nous dit que les propriétaires d’immeubles sont tous des gros méchants, qui vont augmenter les loyers. Moi je trouve que c’est un préjugé. S’il y en a qui veulent aider les locataires, qu’ils forment un comité à la Ville et qu’ils offrent aux résidents à chaque année de les aider pour s’assurer que la loi va être appliquée , estime-t-il.

L'immoralité écartée

La Fédération régionale des OBNLorganisme à but non lucratif d’habitation a aussi qualifié, mercredi, « d'immorale » la vente du Faubourg Mena'Sen à une société privée.

Je ne considère pas des situations légales comme étant immorales. Quand la loi permet de faire quelque chose, c’est probablement parce que le législateur a considéré que c’était correct de le faire comme ça , estime Serge Dubois.

Il croit aussi que le dossier a pris des proportions démesurées sur la scène publique.

Ça part d’une prémisse qui est fausse, parce que c’est une mécompréhension des mécanismes corporatifs. On n’est pas une société publique. [...] Si vous parlez avec des juristes, ils vont vous expliquer que ce qu’on a fait, c’est légal et ça fait partie des règles du jeu, ça fait partie des choses qu’on peut faire.

Le prix de vente aurait été entièrement payé par l'acheteur, selon lui. Il se dit ouvert à collaborer avec le ministère du Revenu, auquel la société est soumise, si celui-ci souhaite analyser le dossier plus en profondeur.

Avec les informations de Titouan Bussières