London : la ville croule sous les ordures dans certains quartiers étudiants

Jay Stanford, le directeur des services de l'environnement et des déchets de la Ville de London, estime que les camions à ordures de la Ville vont devoir ramasser 250 à 325 tonnes de déchets supplémentaires, qui proviennent des ordures déposées par des étudiants devant chez eux.

Selon lui, la collecte des déchets excédentaires est devenue une routine pour les employés de la Municipalité, depuis un certain nombre d'années. Il dit s'attendre à un surplus de 30 à 40 chargements d'ordures dans les zones étudiantes ce jeudi.

Il s’agit en effet d’un jour d'exemption, où les étudiants sont autorisés à sortir plus de trois sacs d'ordures. Cela coïncide avec la fin des examens, lorsque ceux qui vivent à l'extérieur du campus déménagent pour les vacances d'été.

Nous pensons au quartier et aux résidents qui vivent à proximité toute l'année, et qui redoutent cette période de l'année. Tout ce que nous pouvons leur suggérer, c'est d’être aussi patients que possible , indique Jay Stanford.

Il explique que les vidangeurs sont chargés de collecter les objets ensachés, les meubles et autres objets volumineux. Cependant, il revient généralement aux résidents du quartier de ramasser tout ce qui peut être étalé par le vent.

Les déchets s'empilent la veille de la collecte

Les détritus qui s'amoncellent sur les trottoirs vont de la poubelle traditionnelle aux sacs remplis de vêtements ou même aux sacs d'ustensiles, en passant par les meubles, comme les canapés ou les vieux matelas.

Nous voyons vraiment de tout , s’exclame Jay Stanford.

Chris Alleyne, vice-président associé au logement et aux services auxiliaires à l'Université Western, a expliqué dans un courriel que l’établissement a mis en place un certain nombre de mesures pour aider au nettoyage.

Les coûts supplémentaires de collecte se situent entre 5000 $ et 7000 $ par an Photo : Amanda Margison/ CBC News

Il existe deux dépôts où les étudiants peuvent donner des meubles non désirés à d'autres étudiants. Les meubles non réclamés sont recyclés.

L'université fournit également des bennes à ordures pendant les 10 derniers jours du trimestre de printemps, lorsque la collecte de la Ville ne coïncide pas avec les dates de déménagement. Jusqu'à présent, l'université a collecté l’équivalent de 16 bennes à ordures.

Chris Alleyne ajoute que des aspirateurs mobiles de l’Université Western sont envoyés dans les quartiers autour du campus pour traiter les déchets à l'automne et au printemps, et que des étudiants sont embauchés depuis plusieurs années pour ramasser les déchets tout au long de l'été.

Les employés font souvent des heures supplémentaires

Mais Jay Stanford constate que même avec cette aide, les employés de la Ville pourraient devoir faire des heures supplémentaires pour traiter les déchets qui jonchent les rues touchées.

Nous faisons des heures supplémentaires et nous devons aussi travailler certains samedis , explique-t-il.

Les coûts supplémentaires, qui sont inclus dans notre budget, se situent entre 5000 $ et 7000 $ par an , précise-t-il.

Il s'attend à faire face au même problème l'an prochain, car lorsque les étudiants déménagent, ils ont tendance à laisser toutes leurs affaires au bord du trottoir , indique-t-il.

Avec les informations d'Angela McInnes de CBC