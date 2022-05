Un poste de police de 5 M$ pour la communauté de Lac-Simon

Le projet a été retenu par les gouvernements du Québec et du Canada, qui injectent 61 millions de dollars pour améliorer les infrastructures de police de 11 communautés autochtones, dont Lac-Simon et Timiskaming.

À Lac-Simon, la chef Adrienne Jérôme explique que le poste actuel ne répond plus aux normes de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail , ni aux besoins de l’équipe de 23 employés.

Ça nous a amené à monter un projet pour une nouvelle construction, plus grande, précise-t-elle. On a une roulotte en arrière pour les policiers, mais ça ne répond plus à leurs besoins parce que l’équipe à grossi. On va aussi pouvoir offrir plus de services dans le nouveau poste, comme des locaux pour les avocats de l’aide juridique qui font le suivi des dossiers chez nous.

Le poste de police de la communauté autochtone de Lac-Simon. (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Villeneuve

Lac-Simon avait lancé l’appel d’offres en mars pour son projet de poste de police d’une superficie de près de 900 mètres carrés.

La cheffe Jérôme explique qu’un seul soumissionnaire a déposé une offre pour ce projet qui coûtera 5 millions de dollars, financé à 52 % par Ottawa et 48 % par Québec.