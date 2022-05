Laboratoire de méthamphétamine : 13 ans de prison pour Emmanuel Pereira

Emmanuel Pereira, qui a plaidé coupable le 4 avril dernier de production de méthamphétamine, a écopé de 13 ans de prison. En retranchant le temps déjà effectué, puisqu'il était détenu depuis le début des procédures, il lui reste à purger neuf ans et trois mois.

La peine a été imposée à la suite d’une suggestion commune de l’avocat de la défense Gilles Doré et Émilie Baril-Côté, du ministère public.

Après avoir considéré les facteurs aggravants et atténuants, c'est une peine globale de 13 ans moins la détention provisoire de 22 mois, calculée en double étant donné les conditions de la COVID-19 , explique la juge Charbonneau.

Quant à Roxanne Savard, qui a également plaidé coupable aux mêmes accusations, elle a pris le chemin de la prison, mais sa peine lui sera imposée le 6 janvier 2023. Elle est arrivée au palais de justice de Sherbrooke avec son sac à dos contenant ses effets personnels. Elle a dû remettre les clés de son véhicule Audi Q5 de même que les enregistrements, le véhicule ayant été saisi comme bien infractionnel.

Du box des détenus, Emmanuel Pereira a regardé Roxanne Savard quelques secondes dans les yeux avant que la juge France Charbonneau de la Cour supérieure ne lui impose sa peine.

Roxanne Savard est arrivée avec ses effets personnels au palais de justice de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / René-Charles Quirion

Un des plus gros laboratoires au Québec

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales avait mentionné que le laboratoire, situé dans un entrepôt du chemin Castelbar, était l'un des plus gros au Québec. La Sûreté du Québec avait saisi un kilo et demi de cocaïne, tout le matériel servant à préparer et vendre cette drogue, et 74 kilos de méthamphétamine. Chaque kilo de cette substance permet de produire environ 50 000 pilules d'amphétamine, qui se vendent entre dix dollars et cinq dollars sur le marché. Quant à la cocaïne, le kilo avait atteint 85 000 $ pendant la pandémie, selon la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Émilie Baril-Côté.

Elle a par ailleurs mentionné qu'il est rare que les policiers trouvent et démantèlent un tel laboratoire de production de cocaïne.

Ces substances servaient à la production de méthamphétamine à Danville. Photo : Preuve du DPCP

En plus de son implication dans la production de drogue, Emmanuel Pereira, qui avait des antécédents judiciaires, avait aussi reconnu son implication dans la coupe de cocaïne qui s’effectuait à cet endroit.

La Sûreté du Québec a ouvert cette enquête en octobre 2019 dans le cadre du projet Produit.