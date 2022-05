Des locataires d’Ottawa dénoncent des logements communautaires insalubres

Mes enfants ne cessent de se plaindre , confie Roda.

Dans le salon de la maison familiale qu’elle occupe depuis 11 ans, cette locataire de la Société de logement communautaire d’Ottawa tend le cou vers le plafond où se trouve l’objet des plaintes de ses enfants : des taches brunâtres sur une peinture ondulée au plafond, qui suggèrent la présence de moisissure due à l'exposition continue à l'humidité.

Roda et sa famille vivent dans leur maison en rangée de la Société de logement communautaire d'Ottawa (LCO) depuis plus de 10 ans. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Venue s’installer au Canada depuis la Somalie, il y a 30 ans, Roda habite dans un de ces logements subventionnés pour les personnes à faible revenu. La plupart des locataires ne paient que 30 % de leur revenu en loyer.

Roda est un surnom fourni à CBCCanadian Broadcasting Corporation News, qui a accepté, à sa demande, de ne pas utiliser son vrai nom pour lui éviter d'éventuelles répercussions.

Ce n'est pas la seule pièce de la maison aux prises avec un problème de fuite. Dans l'une des chambres, Roda raconte que l'eau s'égoutte sur le lit chaque fois qu'il pleut ou qu'il neige. Une autre pièce, poursuit-elle, ne peut être utilisée en hiver, car il y fait trop froid.

Ce n’est pas une bonne maison pour nous , glisse Roda.

Depuis son emménagement, il y a une dizaine d'années, Roda dit que le toit de la maison familiale a fui, provoquant dans certains cas de la moisissure. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Année après année, elle explique avoir passé plusieurs appels pour demander des réparations. Quelques travaux de peinture ont été réalisés, mais son logement n’a jamais été correctement pris en charge, dit-elle.

Roda fait partie des dizaines de locataires de la LCOSociété de logement communautaire d’Ottawa qui ont parlé à CBCCanadian Broadcasting Corporation News. Ils dénoncent des conditions de vie inadéquates et des problèmes rarement réglés en temps opportun.

Selon les données de la Ville, de nombreux locataires sont confrontés à cette situation. Au cours de la dernière année, un échantillon de 50 adresses dans 20 quartiers d'Ottawa montre que 132 plaintes de résidents de la LCOSociété de logement communautaire d’Ottawa ont été déposées pour de la moisissure, des fuites d’eau, la présence de parasites, des problèmes d'ascenseur, de ventilation ou de délabrement général.

L'entretien des propriétés de la LCOSociété de logement communautaire d’Ottawa est difficile compte tenu de l'âge des bâtiments, vieux de plusieurs décennies, et du manque de financement gouvernemental.

Gêne et stress pour les locataires

Dans sa maison de ville de trois chambres au 1500 avenue Caldwell, dans l’ouest de la ville, où elle vit depuis 23 ans et y a élevé ses enfants, Andrea Terry, autre locataire de la LCOSociété de logement communautaire d’Ottawa , montre un grand trou dans le mur de son salon, caché derrière un lit.

Une visite de son logement révèle d'autres défauts cachés, notamment des tiroirs de cuisine manquants, des prises électriques cassées et de la moisissure sur les murs.

Certains dommages ont été causés par ses enfants au fil du temps, d’autres étaient là depuis le jour où elle a emménagé.

Je suis gênée d'amener des gens ici à cause de ça , raconte-t-elle. C'est déchirant pour moi parce que j'avais l'habitude de m'en soucier, mais maintenant je me dis : pourquoi m’en préoccuper puisqu’ils ne se soucient pas de la façon dont on vit?

Si des réparations urgentes sont nécessaires, cela fonctionne plutôt bien, indique Mme Terry à propos du personnel de maintenance de la LCOSociété de logement communautaire d’Ottawa , mais il faut attendre des semaines, des mois, voire des années pour réparer le reste.

La locataire Andrea Terry, à droite, et sa fille Cassadie Dickinson, à gauche, disent que les réparations sont lentes et prennent parfois des années. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Sur le site Web de la Société de logement communautaire d’Ottawa, une réponse à des problèmes urgents tels que des toilettes bloquées, un ascenseur cassé, une serrure brisée ou une inondation, est promise dans les 24 heures.

Pour l'entretien régulier, comme des robinets qui gouttent ou des fenêtres fissurées, le délai de réparation est fixé à sept jours ouvrables.

Enfin, la remise à neuf ou des remplacements plus importants, comme des baignoires ou des planchers de cuisine, peuvent prendre jusqu'à 60 jours, et doivent être planifiés.

Nous ne pouvons pas toujours garantir ces normes, mais nous essayons toujours de les respecter , indique la LCOSociété de logement communautaire d’Ottawa sur son site internet.

Mais il y a aussi les problèmes de punaises de lits. Une bataille difficile aussi bien pour les locataires que pour la LCOSociété de logement communautaire d’Ottawa .

Une autre résidente qui a accepté de raconter son histoire sans dévoiler son identité, Didi, regarde avec émotion l’immeuble où elle a vécu pendant six ans.

J'avais de l'espoir au début , raconte-t-elle. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais.

Au cours de sa première année à habiter dans ce logement, Didi a commencé à se réveiller avec des piqûres d'insectes sur le corps, couvrant à un moment donné tout son bras.

L'ancienne locataire Didi explique avoir eu des piqûres de punaises de lit partout sur ses bras et ses pieds, à une époque. Photo : Gracieuseté Didi

Lorsqu'elle a signalé le problème pour la première fois, on lui a donné un drap plastifié pour couvrir son matelas et des sacs en plastique pour ranger certaines de ses affaires. Mais aucun autre traitement n’a été fait dans son appartement, ​​bien que d'autres unités voisines aient été traitées pour des infestations semblables.

Sa santé mentale a considérablement souffert de ne pas pouvoir dormir, au cours des années suivantes.

Elle a donc décidé de prendre les choses en main et d’acheter une poudre destinée à tuer les punaises de lit. Pendant des années, elle en a mis partout sur ses affaires.

C'était la seule façon pour moi d'avoir l'esprit tranquille , confie-t-elle.

Le président-directeur général de la LCOSociété de logement communautaire d’Ottawa , Stéphane Giguère, se dit conscient de l'anxiété et du stress que la présence de rongeurs, de punaises de lit ou de cafards peut avoir sur un locataire, ainsi que par rapport au processus de traitement que cela occasionne.

Les infestations de parasites peuvent devenir si graves pour les locataires que beaucoup sont obligés de jeter leurs meubles. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

L'année dernière, la LCOSociété de logement communautaire d’Ottawa a investi 2,8 millions de dollars non seulement pour traiter ces problèmes, mais aussi pour demander à des spécialistes de renseigner les locataires sur ces traitements et pour soutenir leur santé mentale.

Cela dit, certains traitements nécessiteront plus de temps , explique M. Giguère.

Un parc immobilier vieillissant

L'expert en politique du logement, Steve Pomeroy, qui est également chercheur principal à l'Université Carleton, à Ottawa, affirme qu'un peu moins de la moitié des propriétés appartenant à LCOSociété de logement communautaire d’Ottawa sont un héritage du gouvernement de l'Ontario lorsque celui-ci a transféré les responsabilités en matière de logement aux municipalités, en 1999.

La majorité de ces propriétés a été construite entre le milieu des années 60 et le milieu des années 70.

Ça a été construit à une époque où nous essayions de minimiser les dépenses, ce n'était donc pas nécessairement construit pour durer , indique M. Pomeroy. Cinquante ans plus tard, ces logements sont assez vieux et fatigués, et donc assez chers à entretenir et à réparer.

Il ajoute que, même avant de les transférer aux municipalités, la province n'avait que peu entretenu ces bâtiments.

La Société de logement communautaire d'Ottawa fait face à un parc de logements vieillissant, comme ces maisons en rangée sur l'avenue Caldwell. L'organisme travaille à achever des rénovations majeures ou à construire de nouveaux bâtiments pour améliorer son parc de logements. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Des propriétés vieillissantes combinées à de faibles revenus locatifs – environ 75 millions de dollars l'an dernier sur quelque 15 000 maisons – font en sorte que la LCOSociété de logement communautaire d’Ottawa perçoit à peine suffisamment de revenus pour garder les lumières allumées et effectuer un entretien de base , juge M. Pomeroy.

La LCOSociété de logement communautaire d’Ottawa dépense généralement environ 60 millions de dollars par an pour des projets d'immobilisations et des réparations. La Ville d'Ottawa contribue à environ 45 % de son budget, dont une partie provient de la province. Une somme importante, mais insuffisante pour faire face aux besoins.

Selon M. Giguère, la LCOSociété de logement communautaire d’Ottawa reçoit des centaines de milliers de demandes d'entretien par année. En 2021, elle a répondu à 68 000 demandes de travaux d'entretien et 33 175 réparations proactives à domicile ont été effectuées.

Bien que ce ne soit pas toujours facile, M. Giguère assure que répondre à ces demandes est une priorité.

Des projets en construction

Alors que la LCOSociété de logement communautaire d’Ottawa est confronté à des problèmes d'entretien permanents, l’organisme espère qu'un nouveau parc de logements aidera à résoudre la situation pour ses locataires.

Un certain nombre de projets sont en cours, dont 32 unités familiales prévues dans la banlieue sud de Barrhaven, qui devraient être construites avant la fin de l'année.

Quelque 271 unités, allant de studios à des appartements de trois chambres, sont également prévues au 715 chemin Mikinak, à l'est du centre-ville, cet été.

Le président-directeur général de la Société de logement communautaire d'Ottawa, Stéphane Giguère (archives) Photo : Radio-Canada / Pierre-Paul Couture

En plein centre, la LCOSociété de logement communautaire d’Ottawa travaille sur un projet de réaménagement qu'elle considère comme un joyau de la couronne , au 811 avenue Gladstone.

Une unité nouvellement construite que CBCCanadian Broadcasting Corporation News a pu visiter comporte de grandes fenêtres lumineuses et un espace à aire ouverte, avec une cuisine spacieuse et moderne, conçue pour être accessible, et trois chambres à coucher de bonne taille.

Avant, de vieilles maisons occupaient le terrain et menaçaient de s'effondrer. À leur place, un bâtiment économe en énergie a été construit, qui est à la fois de meilleure qualité et qui peut également accueillir plus de personnes, explique Cliff Youdale, directeur du développement pour la LCOSociété de logement communautaire d’Ottawa .

C'est la direction que souhaite prendre la LCOSociété de logement communautaire d’Ottawa , selon Mathieu Fleury, conseiller municipal de Rideau-Vanier et président du conseil d'administration de la société de logement.

Nous avons un parc de logement vieillissant que nous devons nous assurer de renouveler stratégiquement , explique-t-il. Des projets comme le 811 avenue Gladstone insuffleront une nouvelle vie au portefeuille de LCOSociété de logement communautaire d’Ottawa , pense-t-il.

Ce qu'il faut pour entretenir correctement les autres propriétés de LCOSociété de logement communautaire d’Ottawa , selon M. Youdale, c'est davantage de financement de tous les niveaux de gouvernement.

Dans son dernier budget, le gouvernement fédéral a d'ailleurs fait du logement un point primordial.

La LCOSociété de logement communautaire d’Ottawa s’est dotée d’un plan de réaménagement de 10 ans, qui verra la construction de 3000 maisons au cours de la prochaine décennie, ce qui pourrait fournir un logement à environ 10 000 personnes dans les deux prochaines années, selon les estimations de M. Youdale.