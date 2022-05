13,6 % des patients ont quitté les urgences à Winnipeg sans voir de médecin en mars

Parmi tous les hôpitaux de Winnipeg, c’est le Centre des sciences de la santé qui a le taux le plus élevé en mars, soit 24,1 %. En mars 2021, ce taux était de 19,2 %. La situation est inquiétante selon Soins communs.

Ces données sont aussi inquiétantes que peu surprenantes , déclare dans un communiqué l’urgentologue et président de l’organisme Doctors Manitoba, Kristjan Thompson.

Ces temps d’attentes sont un symptôme d’un ensemble beaucoup plus large d’enjeux [...] qui datent d’avant la pandémie , estime le médecin.

Selon le Dr Thompson, les solutions doivent s’attaquer aux sources du problème, comme le manque de capacité pour recevoir des patients, les problèmes d’effectifs et le besoin d’une organisation qui reflète les témoignages [...] du personnel soignant.

Depuis octobre 2021, plus de 12 800 patients sur 111 290 ont quitté des hôpitaux et des salles d’urgence de Winnipeg sans voir de médecin, c’est-à-dire plus de 11 %.

Revenir bredouille

Kelly Fuhr fait partie des patients qui ont quitté l’urgence sans voir de médecin. Il y a près d’un an, elle a dû se rendre à la salle d'urgence du Centre de santé régional de Brandon pour des complications liées à la COVID-19.

Je ne pouvais pas respirer et j’ai paniqué [...] Je me suis dit que pour être prudente, je devrais me rendre à l’urgence , se remémore-t-elle. Elle se souvient d’avoir vu une salle d’urgence tellement remplie qu’une femme gisait sur le sol en vomissant.

« J’ai regardé autour de moi et je me suis dit : Ils ne peuvent pas m’aider. C’était un signe que la province nous a laissés tomber. » — Une citation de Kelly Fuhr

Après quatre heures d'attente à voir de plus en plus de gens arriver en ambulance, elle a décidé de repartir, estimant que des gens plus mal en point qu'elle attendaient depuis plus longtemps.

Un projet pilote pour diminuer les temps d'attente

Soins communs affirme que le gouvernement du Manitoba envisage d’étendre un projet pilote déjà en place au Centre des sciences de la santé pour réduire à la fois les temps d’attente dans la salle d’urgence et le nombre de patients qui la quittent sans voir de médecin.

Le projet, mis en place en août 2022, consiste à faire travailler un trio composé d’un urgentologue, une infirmière et d’une infirmière auxiliaire dans la salle d’urgence pour identifier les patients qui ont le plus besoin de soins.

Selon Soins communs, ce mode de fonctionnement à permis de diminuer les temps d'attente et le nombre de patients qui quittent les urgences sans voir de médecin.

La province prévoit de dépenser 1,2 million de dollars pour étendre le projet pilote à d’autres services du Centre des sciences de la santé ainsi que d’appliquer le modèle à l’Hôpital Saint-Boniface et à l’Hôpital Grace de Winnipeg.

Avec les informations de Rachel Bergen.