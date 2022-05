De la prison à la salle de classe, le pouvoir des mots avec David Goudreault

Dans le cadre du programme La culture à l’école du ministère de l’Éducation, David Goudreault s’est promené dans plusieurs écoles du Québec au cours des dernières années pour y donner des ateliers d’écriture et de poésie. Ça a été mon pain et mon beurre pendant des années, avant d’être populaire et de remplir des salles. Toutes les semaines, j’étais sur la route , explique-t-il.

Avec Du monde, des mots, il souhaite mettre en lumière ce travail qui se fait souvent dans l’ombre, mais surtout permettre à d’autres personnes de découvrir le pouvoir de la poésie. L’idée, c’est d’avoir quelque chose de très accessible, de très humain, et en même temps de spectaculaire, de par l’efficacité de la poésie.

David Goudreault rencontre Naomi Fontaine, romancière et enseignante innue originaire de la communauté d'Uashat. Photo : Radio-Canada

Débarrer la porte de la poésie

Dans le premier épisode, David Goudreault se rend dans une classe de 6e année de l’école Ste-Flore du village de Grand-Mère, afin d’y donner un atelier de poésie. Il y fait notamment la rencontre de Mickaël, un élève composant avec de sévères troubles d’apprentissage qui cachait derrière sa timidité un poète en devenir.

Cet enfant, qui détestait le français, l’écriture et la création littéraire, est devenu un affamé de poésie qui va publier son premier recueil de poésie à 12 ans, que j’ai préfacé, et le lancer lors d’un événement public au cœur de son village , explique l’animateur de la série.

L'auteur David Goudreault est à la barre de l'émission «Du monde, des mots», diffusée à partir de vendredi sur les ondes d'ICI ARTV. Photo : Radio-Canada

Dans un autre épisode, on rencontre Nicolas, qui purge une peine à la prison de Bordeaux. On le retrouve quelques semaines plus tard dans une école pour adultes à Montréal-Nord, avec des jeunes raccrocheurs. Nicolas vient lire de la poésie qui a été inspirée par notre rencontre et il a une ovation debout , explique David Goudreault.

En plus de ses rencontres avec des néophytes, jeunes et moins jeunes, l’animateur nous présente aussi des poètes du Québec qui ont créé des œuvres bouleversantes, comme Geneviève Rioux, une survivante d’agression sexuelle et de tentative de meurtre qui lancera son premier recueil de poésie, Survivaces, le 16 mai.

La série en quatre épisodes de 60 minutes, réalisée par Marie Carpentier, se décline en quatre thèmes : transmettre, influencer, réunir et libérer. Le premier épisode sera diffusé vendredi à 21 h sur les ondes d’ICI ARTV.