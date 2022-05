Les restes humains trouvés à Toronto sont ceux d’une fillette, selon la police

Dans un point de presse, la détective Renee Foley a décrit la fillette comme étant âgée de 4 à 7 ans Noire d’ascendance africaine ou mixte africaine et mesurant environ 105 cm.

Elle est mince. Elle a toutes ses dents et a des cheveux noirs bouclés qui ont été coiffés en quatre courtes queues de cheval, dont deux ont été tressées et fixées avec des élastiques noirs et bleus.

La victime était enveloppée dans une couverture au crochet à l'intérieur d'un sac en plastique lui-même enveloppé dans une couverture colorée. La police a publié des photos de ces objets dans l'espoir que quelqu'un les reconnaissent et contacte les enquêteurs.

La couverture extérieure qui enveloppait le corps. Photo : Service de police de Toronto

La cause de la mort n’a pas été déterminée à l’heure actuelle.

Les résultats de l’autopsie menée par les Services de médecine légale de l'Ontario mercredi semblent par ailleurs montrer que la victime est morte depuis au plus tard l’automne 2021. Mais elle pourrait l'être depuis avant l'été , a précisé l'inspecteur Hank Idsinga, qui dirige l'Unité des homicides et des personnes disparues de la police de Toronto.

Les restes de la fillette étaient enveloppés dans cette couverture au crochet, dit la police. Photo : Service de police de Toronto

Les enquêteurs pensent que les restes ont été abandonnés entre le jeudi 28 avril 2022 à 12 h et le lundi 2 mai 2022 à 16 h 45 dans le chantier résidentiel situé juste au nord de la station de métro Castle Frank.

La police assure passer en revue une quantité d'images de vidéosurveillance pour tenter de savoir qui a abandonné les restes, tandis qu'elle fouille les données nationales sur les personnes disparues.

Toute personne ayant des éléments d'information sur l'affaire est priée d'appeler le 416-808-5300 ou de manière anonyme sur la plateforme Échec au crime.