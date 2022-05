Les francophones de Sudbury attendent les politiciens de pied ferme

Les services en français au quotidien existent, que ce soit un formulaire disponible en français, un affichage bilingue ou un interlocuteur qui peut répondre en français aux questions de la communauté.

« Le service à l'hôpital est meilleur. Ça s'est amélioré. Il y a un peu plus de francophones qui travaillent à l'hôpital. Donc tu as la chance d'être servie dans ta langue aussi. » — Une citation de Carmen Dutrisac

Mais des Franco-Ontariens déplorent que trop souvent, il faut se battre, demander encore et encore pour y avoir accès. Ou trop souvent, c'est par hasard que l'on trouve quelqu'un qui peut nous aider en français.

« C'est des batailles, souvent des petites, mais toujours constantes. Faut tenir notre bout tout le temps, tout le temps » — Une citation de Juliette Lavoie-Gaboury

Un enjeu principal

Dans la grande région de Sudbury, l'abolition de programmes de langues françaises à l'Université Laurentienne en avril 2021 représente toujours une grande blessure.

Les francophones n'ont toujours pas digéré le démantèlement du postsecondaire en français dans le Moyen Nord et demandent des engagements concrets de la part de la province pour faire de l'Université de Sudbury l'université de langue française par et pour les francophones.

Pour Joanne Gervais, la directrice générale de l' ACFOAssociation des communautés francophones de l'Ontario du grand Sudbury, ce sera le dossier fondamental pour la grande région de Sudbury de cette campagne électorale qui s'amorce.

Joanne Gervais est la directrice générale de l'ACFO du grand Sudbury. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

L'organisme réservera d'ailleurs une section du questionnaire qu'il envoie aux partis à chaque élection sur cet enjeu.

Les francophones veulent savoir quelles sont les intentions des formations politiques en la matière.

Et ils espèrent avoir des réponses de chaque parti. Habituellement, les progressistes-conservateurs ne répondent pas au questionnaire qui leur est envoyé.

« Pour moi, la priorité, sans équivoque, c'est l'université de langue française au Moyen Nord. On doit s'assurer sans faute qu'on ait une institution indépendante forte. On doit enlever la programmation de l'Université Laurentienne, la donner à l'Université de Sudbury pour en faire une université forte. Pour récupérer nos jeunes qu'on perd depuis deux ans. » — Une citation de Joanne Gervais, directrice générale, ACFO du grand Sudbury

Ça va nous prendre des générations à rebâtir ce qu'on nous a enlevé (...) La question primordiale pour le Moyen Nord, c'est vous allez faire quoi pour l'éducation pour les francophones? , ajoute Mme Gervais.

Des paroles ou des actions?

Denise Perreault, Juliette Lavoie-Gaboury et Carmen Dutrisac sont trois sœurs qui ont vécu toute leur vie dans la grande région de Sudbury. Elles ont été élevées en français. Elles ont élevé leurs familles en français.

Aujourd'hui retraitées, elles vont suivre la campagne électorale de très près cette année.

Elles ont espoir que la campagne électorale pourra aider les francophones de l'Ontario à faire des gains, mais elles restent sur leurs gardes.

Elles ont été déçues à plus d'une occasion.

« Ils (les politiciens) viennent à Sudbury, ils font de beaux discours, de belles promesses. Nous sommes habitués à ces promesses dans le Nord de l'Ontario. Des promesses vides souvent. Ça devient un cercle vicieux. Je regrette. On ne peut pas dire que ça va s'améliorer. C'est décourageant. » — Une citation de Denise Perreault

Elles revendiquent plus d'engagements pour le postsecondaire en français à Sudbury, plus d'argent et de ressources pour les soins de santé et les soins de longue durée en français, et idéalement, des chefs de partis qui parlent le français.

La minorité de la minorité

Environ le quart de la population du Grand Sudbury est francophone selon l'ACFO du grand Sudbury. C'est sans compter tous ceux qui sont en mesure de participer à une conversation en français.

Les nouveaux arrivants représentent 5 à 10 % de cette population francophone.

Gouled Hassan, coordonnateur de projets du Contact interculturel francophone de Sudbury Photo : Enviro Foto_JF Bergeron

Cette minorité au sein de la minorité a des enjeux particuliers selon Gouled Hassan, coordonnateur de projets au Contact interculturel francophone de Sudbury.

Ces nouveaux arrivants sont souvent aux prises avec des problèmes de discrimination, des défis économiques et d'intégration dans la communauté franco-ontarienne, ce qui s'ajoute aux difficultés que vivent les francophones déjà établis dans leur milieu.

Les immigrants francophones n'ont pas toujours ce même réflexe de revendiquer haut et fort les services en français auxquels ils ont droit.

« Ils n'ont pas cet aspect, ni cette éducation de demander des services en français. Quand on déménage dans un nouveau pays, on perd un peu de soi. On perd de son estime de soi parce qu'on doit se recréer. Ça prend un certain temps avant de redevenir la personne qui a quitté son pays d'origine. » — Une citation de Gouled Hassan, coordonnateur de projets, Contact interculturel francophone de Sudbury

Ces nouveaux arrivants représentent l'avenir de la communauté franco-ontarienne.

Gouleb Hassan insiste sur l'importance de bien les intégrer dès leur arrivée. Il croit que les politiciens ont un rôle à jouer à ce niveau pour s'assurer que les ressources et les outils pour faciliter l'arrivée de ces francophones soient disponibles.